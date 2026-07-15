Беларусь и Саудовская Аравия расширяют экономическое сотрудничество

Первое заседание белорусско-саудовского делового совета принимает Минск. Его основная задача – сопровождение бизнеса при выходе на рынок, поиск надежных партнеров и развитие инвестиционного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы поставляем в Саудовскую Аравию широкий ассортимент продукции, а интерес к сотрудничеству проявляют предприятия самых разных отраслей. Вместе с тем, выход на рынок Королевства требует знания местного законодательства, прохождения сертификации и поиска надежных партнеров. Решать эти вопросы белорусскому бизнесу поможет деловой совет.

Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта Беларуси: Для нас рынок Саудовской Аравии – это неновый рынок. Естественно, мы уже там присутствуем, мы работаем. Но для того, чтобы системно входить на рынок, работать по правилам, которые там существуют, как раз и нужна работа и поддержка.

Расим Исмаилов, председатель белорусско-саудовского делового совета:

Беларусь уже поставляет существенный объем молочной продукции, но, конечно, на этом мы не останавливаемся. В конце концов, есть текстиль, тот же лен, есть металл, есть химическая продукция, есть шикарные строительные компании, которые также могут участвовать, потому что Саудовская Аравия сильно развивается, сильно растет.

Также мы понимаем, что в Беларуси есть много интересных инвестиционных программ и проектов, которые, я уверен, будут интересны представителям бизнес-сообщества Саудовской Аравии.

Работа делового совета будет строиться на постоянном взаимодействии бизнеса двух стран. Ожидается, что это позволит не только увеличить взаимный товарооборот, но и создать условия для реализации долгосрочных совместных инициатив.