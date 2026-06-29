Глобализация через регионализацию! Доктор экономических наук объяснила, в чем суть этого подхода

Международный кейс. Что дал Форум регионов Беларуси и России нашей стране и почему он ценится больше, чем суммы заключенных контрактов? Нюансы внешнеэкономического сотрудничества Беларуси со странами Восточной и Юго-Восточной Азии и детали большой командировки Президента.

Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:

Дело в том, что глобализация после Второй мировой войны формировалась по американской модели, той, про которую вы говорите, которой мы боимся. Через транснационализацию.

Но есть второй путь. О нем молчали очень долго, хотя в 90-х годах я писала уже об этом, монография в начале 2000-х была издана. Второй путь есть – регионализация. Именно через регионализацию, это не обязательно экономическая интеграция, это один из видов регионализации. Это и создание свободных экономических зон, как создавал Китай вдоль восточного побережья. Это приграничное сотрудничество.

Поэтому, понимая то, о чем вы говорили, что мы боимся транснациональных корпораций, потому что мы не конкурентоспособны, у нас нет такого уровня, как Apple, например, Samsung. Но мы не боимся говорить. Мы знаем, что Samsung и Apple мы смогли бы сделать совместными усилиями в регионе. Уже, кстати, очень давно, еще с конца 90-х годов, когда была предложена модель евразийской интеграции Назарбаевым, в МГУ он выступал в 1996 году, мы запустили эту интеграцию. У нас Союзное государство, у нас СНГ, ШОС. Вот это все показывает, что мы в глобализацию идем через регионализацию. И в этом ничего страшного нет.