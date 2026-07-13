В Беларуси изменен перечень товаров, на которые будет действовать максимальная торговая надбавка
В Беларуси скорректирован механизм ценового регулирования. В стране изменен перечень товаров, на которые будут распространяться ценовые ограничения. Речь идет о максимальной надбавке.
В зону особого внимания попадают хлебобулочные изделия, разделанное мясо и рыба, которые произведены непосредственно в торговых сетях.
Решение принято в связи с обращениями граждан. Белорусы неоднократно указывали на то, что продукция, произведенная в торговых объектах, дороже той, что представлена в фирменных магазинах производителей. Соответствующие изменения внесены в нормативную базу, регулирующую вопросы ценообразования.
Олег Дикун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Ценовое регулирование действует с 2022 года. Изначально из того перечня, который составлял более 300 наименований, постоянно проводилась работа по его сокращению. Исходя из той ситуации на рынке, ценовой стабильности, которая сложилась в первом полугодии, мы можем сделать вывод, что 713-е [постановление – прим.ред.] сделало свою работу, позволило обеспечить ценовую стабильность на рынке. И мы видим по многим непродовольственным товарам, что наблюдается дефляция. Мы надеемся и уверены, что данная ситуация сохранится.
Данная мера направлена на обеспечение ценовой стабильности и защиту интересов покупателей. Контроль за соблюдением новых параметров будет осуществляться профильными ведомствами.