В Беларуси изменен перечень товаров, на которые будет действовать максимальная торговая надбавка

В Беларуси скорректирован механизм ценового регулирования. В стране изменен перечень товаров, на которые будут распространяться ценовые ограничения. Речь идет о максимальной надбавке. В зону особого внимания попадают хлебобулочные изделия, разделанное мясо и рыба, которые произведены непосредственно в торговых сетях.

Решение принято в связи с обращениями граждан. Белорусы неоднократно указывали на то, что продукция, произведенная в торговых объектах, дороже той, что представлена в фирменных магазинах производителей. Соответствующие изменения внесены в нормативную базу, регулирующую вопросы ценообразования.