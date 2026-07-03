Нам есть чем гордиться! Эксперты – об экономике Минской области
Беларусь заплатила высокую цену за свою государственность. Наш голос на мировой арене не был подарком, он был завоеван. Вернемся в 1945-й.
Еще не остыл пепел освобожденной земли после операции «Багратион». Белорусская ССР уже ставит свою подпись под уставом ООН в Сан-Франциско. Это не дипломатический жест, это признание страны, прошедшей через утрату каждого третьего.
Правила глобальной игры изменились. Минск говорит с миром уже совершенно с других позиций. Мы больше не стоим в геополитической очереди за микрофоном. Мы берем слово сами. Полноправное членство в ШОС и статус партнера БРИКС. Это уже не альтернативные площадки, а центры принятия решений, где Беларусь действует прагматично, исходя из собственных национальных интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но сильный голос на международной арене никогда не возникает сам по себе. Уверенная позиция всегда начинается с прочного внутреннего фундамента: экономики, людей, ежедневной работы, которые дают реальный результат. Сегодня экономику страны двигает вперед уже не только столица. Регионы становятся новыми точками роста. И безусловный лидер здесь – Минская область. Это видно по реальным результатам, новым производствам, масштабному строительству, развитию территории. За счет чего удается удерживать такой темп? И что стоит за высокими показателями?
О стратегии, точках роста и современных вызовах поговорили с заместителем министра экономики Марией Александровной Мажинской. А формулу успеха центрального региона разобрали вместе с заместителем председателя комитета экономики Миноблисполкома Валентиной Осадчик.
Екатерина Забенько, СТВ:
Начнем с главного драйвера регионального развития – инициативы «Один район – один проект». Расскажите, пожалуйста, как сегодня работает этот механизм и как выстраивается это взаимодействие между государством, регионами и инвесторами?
Мария Мажинская, заместитель министра экономики Беларуси:
Эта инициатива главы государства с 2022 года успешно реализуется в нашей стране. Начинали мы со 123 проектов. Сегодня уже более 200 проектов в стране на сумму 9 миллиардов рублей с созданием 10 тысяч рабочих мест. Сегодня мы уже реализовали 155 проектов, инвестировали 4 миллиарда. Регионы получили новых 6,5 тысяч рабочих мест. Конечно, это успех и достижение всей страны.
Государство в стороне не оставалось. Правительство помогало, местные органы власти бизнесу для того, чтобы успешно реализовать проект. Мы предложили комфортные условия для бизнеса, получения финансовых ресурсов. Кредитные продукты под 8 % на 5 лет, подъемные для любого бизнеса на сегодняшний день. И это, конечно, успехи дало на сегодня.
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Сергей Прохоров, СТВ:
Валентина Анатольевна, какие прошлогодние результаты вы можете отметить, что выделить?
Валентина Осадчик, заместитель председателя комитета экономики Минского облисполкома:
Сегодня по праву Минской области можно гордиться теми новыми производствами, которые созданы в рамках инициативы «Один район – один проект». Действительно, в каждом регионе появилось новое производство. А есть регионы, в которых появилось не одно, а 2-3 производства новых. Уже сегодня можно похвастаться успешной реализацией 35 институциональных проектов, стоимостью более 800 миллионов рублей и созданием 1 300 рабочих мест.
Если говорить про институциональные проекты, как они реализовывались в регионах, то эта реализация была не только в крупных районах, но также в малых городах. Так, к примеру, в Червенском районе создано фармацевтическое производство. В Несвижском районе запущена линия по производству лекарственных средств в виде таблеток и капсул. В Мядельском районе – производство сыра с голубой плесенью. Понятно, что эти проекты, которые были созданы нашим производством, дали толчок для развития наших регионов.
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