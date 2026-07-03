Нам есть чем гордиться! Эксперты – об экономике Минской области

Беларусь заплатила высокую цену за свою государственность. Наш голос на мировой арене не был подарком, он был завоеван. Вернемся в 1945-й. Еще не остыл пепел освобожденной земли после операции «Багратион». Белорусская ССР уже ставит свою подпись под уставом ООН в Сан-Франциско. Это не дипломатический жест, это признание страны, прошедшей через утрату каждого третьего. Правила глобальной игры изменились. Минск говорит с миром уже совершенно с других позиций. Мы больше не стоим в геополитической очереди за микрофоном. Мы берем слово сами. Полноправное членство в ШОС и статус партнера БРИКС. Это уже не альтернативные площадки, а центры принятия решений, где Беларусь действует прагматично, исходя из собственных национальных интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но сильный голос на международной арене никогда не возникает сам по себе. Уверенная позиция всегда начинается с прочного внутреннего фундамента: экономики, людей, ежедневной работы, которые дают реальный результат. Сегодня экономику страны двигает вперед уже не только столица. Регионы становятся новыми точками роста. И безусловный лидер здесь – Минская область. Это видно по реальным результатам, новым производствам, масштабному строительству, развитию территории. За счет чего удается удерживать такой темп? И что стоит за высокими показателями? О стратегии, точках роста и современных вызовах поговорили с заместителем министра экономики Марией Александровной Мажинской. А формулу успеха центрального региона разобрали вместе с заместителем председателя комитета экономики Миноблисполкома Валентиной Осадчик.

Екатерина Забенько, СТВ:

Начнем с главного драйвера регионального развития – инициативы «Один район – один проект». Расскажите, пожалуйста, как сегодня работает этот механизм и как выстраивается это взаимодействие между государством, регионами и инвесторами? Мария Мажинская, заместитель министра экономики Беларуси:

Эта инициатива главы государства с 2022 года успешно реализуется в нашей стране. Начинали мы со 123 проектов. Сегодня уже более 200 проектов в стране на сумму 9 миллиардов рублей с созданием 10 тысяч рабочих мест. Сегодня мы уже реализовали 155 проектов, инвестировали 4 миллиарда. Регионы получили новых 6,5 тысяч рабочих мест. Конечно, это успех и достижение всей страны. Государство в стороне не оставалось. Правительство помогало, местные органы власти бизнесу для того, чтобы успешно реализовать проект. Мы предложили комфортные условия для бизнеса, получения финансовых ресурсов. Кредитные продукты под 8 % на 5 лет, подъемные для любого бизнеса на сегодняшний день. И это, конечно, успехи дало на сегодня. Как хозяйства Беларуси адаптируются под климатические качели? Интервью со Станиславом Соколовским.