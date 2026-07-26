Новые пошлины Трампа – выдержит ли экономика Евросоюза тарифный шок?

Введение американских тарифов обвалило европейские фондовые индексы. А глава Банка Франции публично признал, что действия Белого дома создают «острую неопределенность» и затормозят и без того слабый рост ВВП Евросоюза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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МВФ предупреждает, что европейская экономика обречена на затяжной период слабого роста и критически отстает от среднемировых показателей. Финансовые прогнозы ухудшены. Германия, крупнейшая экономика ЕС, фактически балансирует на грани рецессии, ее прогноз снижен до 0,6 %. Во Франции темпы роста затормозятся до 0,8 %. Схожее положение и в Италии.

Но вместо того, чтобы спасаться, в Брюсселе продолжают гнуть свою линию. На неделе в Совете ЕС гордо отчитались о принятии нового – уже 21-го – пакета санкций. Правда, во время штурма российских доходов европейское единство дало привычную течь.

Афины вежливо, но твердо напомнили, что принципы принципами, а местные танкеры должны приносить прибыль. Тотальный запрет на транспортировку российского СПГ потопит греческий морской бизнес и отдаст этот прибыльный рынок конкурентам из Азии и Ближнего Востока.

В итоге газ из России запретили с 2027 года, но дали отсрочку грекам возить еще целый год. Как говорится, если нельзя, но очень хочется заработать, то Брюссель всегда готов войти в положение.