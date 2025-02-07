Как рождаются хиты? Эдуард Ханок рассказал, что нужно для создания популярной музыки

Юлия Самусенко, ведущая: Для настоящего шедевра нужна харизма самого исполнителя, голос, музыка, но в современном мире не всегда бывает, что эти элементы есть, но получается хит. Как вы можете это объяснить?

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси:

Что такое хит? Давайте я вам свою классификацию скажу. Песни делятся по таланту: плохие, хорошие, хит и суперхит. Соответствуют количеству таланта. 25 % – это плохие песни, потому что они никакие. Они просто ладно скроенные, но толку никакого, в них души какой-то нет. 50 % – хорошие песни. Их большинство, у любого певца есть песни-хиты, а есть песни хорошие, которые дополняют. Но они хитами никогда не станут. 75 % таланта – это хит. У любого певца есть свои фанаты. Если больше всего фанаты поют, то это называется хит. А суперхит – это когда независимо поют, не поют, но все знают, потому что из всех утюгов, откуда угодно это звучит. Поэтому понятие хит зависит от таланта.

Юрий Царев, ведущий:

Вы в постоянном контакте с молодежью. У вас сейчас к 90-летию Белорусского союза композиторов идет очень интересный проект. Расскажите о нем, пожалуйста.

Эдуард Ханок:

Поясню, это не только этот проект, до 17 января я закончил первые 500 творческих встреч благотворительных. Это учебные заведения. Туда входило 70 встреч в честь 70-летия Владимира Владимировича Путина, который дал мне российское гражданство. Дальше – 90 встреч в честь 90-летия Союза композитов. Дальше – 90 в честь 90-летия Союза писателей Беларуси. 100 встреч – это музыкальный колледж имени Глинки, который я заканчивал. И сейчас, 17 числа, закончил уже 80 встреч в честь освобождения Беларуси. То есть это ровно 500. Сейчас я уже пошел на 1000. Туда вначале входит 80 – в честь Великой Победы. Потом моей любимой Ларисе Рубальской 80 лет. А потом 80 встреч в школе моей, а там дальше появятся даты. Кстати, еще, скорее всего, будет 75 встреч в честь Грызлова Бориса Вячеславовича.