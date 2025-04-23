Спел «Царицу» на сцене с Анной Асти! Эдуард Ханок взрывает соцсети – интервью с музыкантом

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Легенда белорусской и советской эстрады, заслуженный деятель Белорусской ССР, народный артист Беларуси, композитор, подаривший стране множество бессмертных шлягеров, Эдуард Ханок отметил юбилей – 85 лет. В последние годы Эдуард Семенович с головой ушел в науку. Он занимается написанием книг, ему принадлежит теория творческих волн.

Эдуард Ханок, композитор, народный артист Беларуси:

Я считаю себя ученым-практиком. Вот здесь я на вершине, потому что я открыл главный закон всей творческой жизни на земле и я сотворил теорию волн, которой подчиняется все человечество. Я уже в четвертой профессии: первая – классик, вторая – песенник, третья – научная работа, а сейчас – массовик-затейник нового формата.

В последнее время Эдуард Семенович тесно общается с молодежью, студентами белорусских и российских учебных заведений и взрывает соцсети! Эдуард Ханок:

Когда я уже почувствовал, что, в целом, теория волн закончена, у меня образовался такой временный хороший период, балдежный, когда уже ничего не надо было делать, все вроде сделано и так далее. Я нащупал, вот в этом виноват, в хорошем смысле слова, Андрея Малахова. Я у него подсмотрел, я же у него часто был, вот эту спевку: саму форму, не содержание. Позади почти 570 таких музыкальных встреч. Хотя изначально маэстро планировал только 500.