Я почему-то думал, что это мне совсем не нужно. Что о службе в армии рассказал один из лучших военнослужащих?

Новости Беларуси. Торжественная церемония принятия присяги военнослужащими нового пополнения. 20 ноября в большинстве частей и подразделений белорусской армии на глазах у своих самых дорогих и близких срочники произнесли главные слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С военного плаца, где торжественно поклялись защищать Родину, – материал Карины Верховцевой.

Военная присяга – это обещание защищать свою страну, своих родных и те ценности, которые мы сохраняем и передаем из поколения в поколение. Клятву на верность Родине 20 ноября произнесли почти 7 000 молодых белорусов. Из них почти 2 500 – в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Волнительное событие и в жизни родителей солдат. Татьяна и Борис не скрывают своих эмоций и признаются: их переполняет чувство гордости за сына.

Татьяна Симага, мать военнослужащего:

Очень волнуюсь, конечно. Самые чувства теплые, радостные. Гордость в первую очередь испытываю за сына, что за этот месяц он возмужал, стал настоящим мужчиной, солдатом настоящим. А вот сами ребята настроены на службу решительно. На протяжении месяца продолжалась подготовка к церемонии присяги. Новобранцы овладели новыми навыками и знаниями, изучили плац вдоль и поперек, а все это для того, чтобы с уверенностью назвать себя настоящими мужчинами и защитниками Отечества. «Жду лучшего от этого дня». Клятву на верность Родине произнесли более 6800 военнослужащих. Читайте здесь.

Поддерживать физическую форму бойцы смогут не только на территории военных частей, но и в свободное от службы время. Солдаты-срочники с декабря смогут бесплатно посещать спортобъекты Минской области. Подробнее здесь. Последние годы белорусская армия серьезно меняется. Полным ходом идет модернизация боевой техники, внедряются передовые технологии. Сегодня база оснащена современными видами вооружения. Для того чтобы их усвоить, молодым людям придется потрудиться на полигонах и учебных объектах.

Андрей Жук, заместитель министра обороны Беларуси:

У нас создана замечательная, хорошая инфраструктура, хорошая учебно-материальная база, которая позволяет всю эту технику, специальность освоить. Но служба в Вооруженных Силах, конечно, не только торжественна, она в определенной степени и трудна. Трудность, наверное, в первую очередь заключается в том, что меняется несколько уклад жизни. Молодые люди выходят из привычной зоны комфорта.

А у кого-то уже за плечами строевая и полевые учения. Накануне наградили лучшего военнослужащего 86-й бригады связи Матвея Бондарева, удостоив его почетной награды – фото со знаменем. Такая высокая оценка службы стала сюрпризом для его мамы Оксаны. Руководство военной части лично поблагодарило ее за воспитание сына.

Антон Крышнев, заместитель командира 86-й бригады связи по идеологической подготовке:

Фотография у развернутого Боевого знамени воинской части является одним из самых главных как для военнослужащих срочной военной службы, так и для постоянного состава. Военнослужащие своим ратным трудом в повседневной жизнедеятельности при участии в различных видах учений доказывают, что они достойны этого поощрения. Младший сержант Бондарев за год срочной военной службы доказал, что он достоин фотографии и такого рода поощрения за свою срочную службу.

Оксана Бондарева, мать военнослужащего:

Я хочу высказать огромную благодарность всему руководству бригады за высокую оценку службы моего сына. И, конечно, еще огромнейшее спасибо не только от меня, но и от всех матерей. Спасибо, господа офицеры, за ваш труд, за вашу лепту, за ваш вклад, а может даже и последний штрих, который вы вкладываете в воспитание наших сыновей, и превращаете их из маменькиных сыночков в настоящих мужчин. Сам же Матвей вспоминает себя год назад, когда он только пополнил ряды солдатов-срочников. Молодой человек признался, что служба пошла ему только на пользу и этот путь должен пройти каждый мужчина.

Матвей Бондарев, военнослужащий:

Я думал, что это мне не нужно совсем. Я почему-то думал, что… Как это у нас обычно говорят: это время впустую потрачено. Но за этот период службы я нашел много хороших друзей среди солдат, среди офицеров. Я стал, на мой взгляд, более ответственным, дисциплинированным и научился держать слово.

На присяге всегда родные и близкие, ведь в жизни солдата это один из главных моментов. Потому Эдуард Ханок не мог не прийти в 56-й полк связи и не поддержать своего внука в такой важный день. «Меня распирает от счастья». Эдуард Ханок приехал поддержать внука в день принятия присяги. Читайте здесь.