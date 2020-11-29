А вы знали, что песня «Малиновка» сначала не понравилась солистке ансамбля? И вот почему

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, почему ей изначально не понравилась песня «Малиновка», которая потом полюбилась многим. Вадим Щеглов, ведущий:

Вот вас называют «золотым» голосом «Верасов». Вы были одной из первых исполнительниц легендарной песни Эдуарда Ханока «Малиновка». Многомиллионные пластинки, тиражи, но при этом ведь в самом начале композиция вам не понравилась.

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Так получилось, мы писали пластинку в Москве, записали много песен, но не хватило одной песни. Вот там в загашничке Ядя или Вася, я не помню, нашли эту песню, предложили нам в студии. Она нам не понравилась, потому что показалась очень примитивной, очень легкой и простой. Простенькая такая. Там же, в студии, делалась аранжировка. Ее сделали, записали, а потом отснялись в Москве на программе. Не помню, то ли «Утренняя почта», то ли что-то такое, и потом поехали на гастроли. Вот не ожидали. Мы во Дворце спорта работали, у нас аншлаги по несколько концертов в городе. Приходилось по три раза, а то и по четыре петь эту песню. Песню, которую мы обсмеяли, как говорится, из-за своей простоты.

Вадим Щеглов:

Она звучала из каждого утюга. Надежда Микулич:

Не то слово. Когда один раз споешь, зал кричит, свистит, не отпускает, ничего не дает петь больше. По второму разу, потом по третьему. Потом в гостинице, когда отдыхаешь, ночью гуляет молодежь, люди ходят, все поют «Малиновку». Она до такой степени была популярной, что это просто удивительно. Как неожиданно. Бывает, ставишь ставку на какую-то песню, а она не идет, а эта – вот, пожалуйста. Так что чем проще, тем лучше.