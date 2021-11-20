«Меня распирает от счастья». Эдуард Ханок приехал поддержать внука в день принятия присяги

Новости Беларуси. Торжественная церемония принятия присяги военнослужащими нового пополнения. 20 ноября в большинстве частей и подразделений белорусской армии на глазах у своих самых дорогих и близких срочники произнесли главные слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военная присяга – это обещание защищать свою страну, своих родных и те ценности, которые мы сохраняем и передаем из поколения в поколение. Клятву на верность Родине 20 ноября произнесли почти 7 000 молодых белорусов. Из них почти 2 500 – в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.
На присяге всегда родные и близкие, ведь в жизни солдата это один из главных моментов. Поэтому Эдуард Ханок не мог не прийти в 56-й полк связи и не поддержать своего внука в такой важный день.
Эдуард Ханок, народный артист Беларуси:
Во-первых, я впервые присутствую. За всю свою жизнь у меня не было такого случая. Конечно, меня распирает от счастья. Хорошее настроение, тем более что я спел им песню, которую я собираюсь перефразировать. Уверен, может оказаться, что эта песня может стать их гимном внутренним. Кроме этого, внука повидали, конечно. Я надеюсь, что внук будет служить, а если нет, мы с ним побеседуем.
А в подарок от именитого композитора воинской части – новая песня. Все о том же – о любви к Родине.
«Жду лучшего от этого дня». Клятву на верность Родине произнесли более 6800 военнослужащих. Читайте здесь.