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«Меня распирает от счастья». Эдуард Ханок приехал поддержать внука в день принятия присяги

20 ноября 2021 19:06
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Новости Беларуси. Торжественная церемония принятия присяги военнослужащими нового пополнения. 20 ноября в большинстве частей и подразделений белорусской армии на глазах у своих самых дорогих и близких срочники произнесли главные слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Меня распирает от счастья». Эдуард Ханок приехал поддержать внука в день принятия присяги-1

Военная присяга – это обещание защищать свою страну, своих родных и те ценности, которые мы сохраняем и передаем из поколения в поколение. Клятву на верность Родине 20 ноября произнесли почти 7 000 молодых белорусов. Из них почти 2 500 – в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

На присяге всегда родные и близкие, ведь в жизни солдата это один из главных моментов. Поэтому Эдуард Ханок не мог не прийти в 56-й полк связи и не поддержать своего внука в такой важный день.  

«Меня распирает от счастья». Эдуард Ханок приехал поддержать внука в день принятия присяги-4

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси:
Во-первых, я впервые присутствую. За всю свою жизнь у меня не было такого случая. Конечно, меня распирает от счастья. Хорошее настроение, тем более что я спел им песню, которую я собираюсь перефразировать. Уверен, может оказаться, что эта песня может стать их гимном внутренним. Кроме этого, внука повидали, конечно. Я надеюсь, что внук будет служить, а если нет, мы с ним побеседуем.  

А в подарок от именитого композитора воинской части – новая песня. Все о том же – о любви к Родине.  

«Жду лучшего от этого дня». Клятву на верность Родине произнесли более 6800 военнослужащих. Читайте здесь.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Эдуард Ханок # Карина Верховцева # Фотофакт

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