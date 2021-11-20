«Меня распирает от счастья». Эдуард Ханок приехал поддержать внука в день принятия присяги

Новости Беларуси. Торжественная церемония принятия присяги военнослужащими нового пополнения. 20 ноября в большинстве частей и подразделений белорусской армии на глазах у своих самых дорогих и близких срочники произнесли главные слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военная присяга – это обещание защищать свою страну, своих родных и те ценности, которые мы сохраняем и передаем из поколения в поколение. Клятву на верность Родине 20 ноября произнесли почти 7 000 молодых белорусов. Из них почти 2 500 – в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

На присяге всегда родные и близкие, ведь в жизни солдата это один из главных моментов. Поэтому Эдуард Ханок не мог не прийти в 56-й полк связи и не поддержать своего внука в такой важный день.