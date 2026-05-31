Политик из США: лидерам сверхдержав следовало бы поучиться дипломатии у Минска

Стив Самарин, член республиканской партии США:

Минск на протяжении многих лет ведет очень мудрую политику в отношении нашей страны, в отношении Соединенных Штатов. Беларусь всегда показывает, что двери открыты, дипломатия продолжается, диалог возможен. И в этой связи мы видим сейчас очень много позитивных изменений. Наши представители часто бывают в Республике Беларусь. Выстраиваются очень хорошие, серьезные рабочие отношения. Минск всегда показывает, что никогда мы не закрываем дверь, мы всегда открыты. Приезжайте, давайте говорить, давайте устанавливать отношения.

Ну, а что касается Китая, то, разумеется, Беларусь на протяжении десятилетий уже выстроила очень серьезные партнерские отношения с Китайской Народной Республикой. Поэтому сейчас Минск показывает очень интересный, я бы сказал, уникальный формат, в котором двери дипломатии открыты. Дипломатия – это не там, где ведутся красивые речи, а там, где никогда не закрываются двери. И вот двери Беларуси всегда открыты для равноправного диалога. Это очень интересный формат, и многим, очень многим бы лидерам, включая лидеров сверхдержав, следовало бы этому поучиться.