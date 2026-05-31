Звонок Макрона Лукашенко – знак, что политическое здравомыслие в ЕС еще есть? Мнения

Игорь Позняк, ведущий: Мне кажется, звонок Макрона белорусскому Президенту Александру Лукашенко, как раз-таки, если не вселяет надежд, то говорит, что все-таки некое такое политическое здравомыслие или его элементы все-таки в Евросоюзе присутствуют. Очень хочется в это верить.

Крис Роман, политолог (Бельгия): Вы знаете, Макрон сейчас звонит везде, потому что, первый пункт – политик хочет, чтобы люди на будущее голосовали за него, что он будет снова президент. Он понимает, что в следующий раз он больше не будет президентом. Я понимаю, что он себя плохо чувствует. Он тоже понимает, потому что Макрон – он экономик, что ситуация во Франции не очень. У него есть такая амбиция, как у Наполеона. Он хочет великую Францию и так далее, но, я думаю, это больше не работает. И, конечно, он много выступал против Лукашенко, много, но он понимает, что, я думаю, что люди в Беларуси больше счастливы, чем люди во Франции, конечно. Это, конечно, большая и великая работа Лукашенко. И Макрон сейчас немножко как-то в клетке, потому что Евросоюз – это клетка. И каждый член Евросоюза не может делать, что он сам хочет. Я знаю, что Евросоюз – это тюрьма для народов, конечно.

Игорь Позняк:

Игорь Александрович, а вы связываете звонок Макрона Александру Лукашенко со всем этим вайбом переговоров на высшем уровне?

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:

Вы знаете, там могут быть самые различные варианты, но вот ключевое слово – эскалация, идея эскалации. Потому что у французов такая двойственная позиция. С одной стороны, они сами способствуют эскалации ситуации вокруг той же Украины. Но затем, когда они оказываются на краю пропасти, у них начинаются психологические метания и очень сильная боязнь того, что у России терпение иссякнет, что перейдет к активным действиям против Франции и так далее. И вот эта дилемма постоянно, в том числе перед Макроном, то он выступает на базе подводных лодок и говорит, что нам надо быть сильнее, мы должны вести себя более напористо. Фактически агрессивно. А то позиционируют себя как дипломата, а тут еще и немцы, «Рейнметалл», конкуренты, взлетели акции, создаются новые рабочие места, пускай таким уродливым способом, за счет других.