«Сидели итальянцы рядом, они говорят: до мурашек». Об участии Ксении Галецкой в Sanremo Junior и планах юной певицы

Новости Беларуси. Белорусы покоряют Италию. Щепотка музыки, горсть улыбки и капелька тепла. 14-летняя Ксения Галецкая родом из Гомеля победила в международном конкурсе Sanremo Junior и привезла музыкальную победу на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об итальянских традициях с белорусским привкусом – в репортаже Вероники Кудринецкой. Больше никакой интриги. Вот она, победительница международного вокального фестиваля Sanremo Junior Ксения Галецкая. Для меня очень почетно привезти победу в мою родную страну, любимую Беларусь.

Каждый шаг Ксении Галецкой теперь под прицелами телекамер. Как-никак именно она 16 октября завоевала Гран-при в Италии. В аэропорту самую поющую девочку страны встретили с букетами, воздушными шарами и плакатами со словами благодарности за победу. На конкурсе Ксения исполнила один из известных мировых хитов в сопровождении симфонического оркестра. Марина Муха, заместитель директора гимназии № 24 Минска:

Мы отслеживаем все выступления Ксюши и всегда гордимся ее победами. Она большая умничка и очень много работает для того, чтобы побеждать.

Очень были за нее рады. И сразу придумали, что надо ехать встречать. Очень быстро мы организовались с этой идеей. Все поддержали с большим желанием идею поздравить, встретить Ксюшу, потому что она очень открытый человечек, который общается со всем классом. Очень за нее рады, желаем ей еще больших побед. И мне кажется, что это не последняя ее победа и не самая большая.

Для 14-летней Ксении Галецкой успех в Италии – не первый на вокальных конкурсах. Ранее артистка стала финалисткой музыкального талант-шоу на белорусском телевидении, а также победила на детском «Славянском базаре» в 2019 году. Она не знает поражения уже на протяжении нескольких лет. Журналисты пытались выведать секрет успеха, но слагаемых оказалось всего несколько.

Я очень благодарна моей огромной команде, которая на протяжении всего этого времени очень сильно мне помогала. Это и команда продюсерского центра «СПАМАШ», мой педагог Татьяна Трухан, моя мамуля, глава нашей делегации, Андрей Еронин. Всем огромное спасибо, без вас всего этого бы не было. Я хочу сказать, что Сан-Ремо навсегда останется в моем сердце.

Символичная награда – статуэтка конкурса – дельфин. Невероятно красивая, но хрупкая, как и творческий путь любого артиста. Конкурс Sanremo Junior хоть и мощный, но все же только старт. После него – свободное плавание, где все зависит лишь от тебя самого. Пять напряженных дней, полных волнения, постоянных репетиций и надежд на победу. Впрочем, напряженный он был не только для конкурсантки.

Ирина Галецкая, мама:

Всегда мамы более субъективны, для них свой ребенок самый лучший, но я стараюсь быть максимально объективной. Я посмотрела, что выступление было очень хорошее. Мы записали это на телефон, просмотрели несколько раз, нам понравилось. Мы хотели эту победу и внутри верили. Сан-Ремский музыкальный фестиваль. В начале 1950-х годов он считался событием исключительно итальянским. Потом стало понятно: то, что происходит там на сцене, оказывает влияние на мировую музыку, ведь именно Сан-Ремо задет ритм европейской эстраде. Театр «Аристон» подарил миру столько звезд, что поименно не перечислишь.

Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джанни Моранди. В конкурсе Sanremo Junior, который проводится среди детей до 15 лет, участвовали 22 человека из разных стран.

Андрей Еронин, руководитель официальной делегации Беларуси на международном фестивале Sanremo Junior:

Конкурсанты были все доброжелательные. Детки между собой раздружились, все жили в одном отеле. Было очень комфортно. Они общались, внизу музицировали. Играли на инструментах, пели мировые хиты. Это была такая атмосфера праздника, высокой музыки. Языковые барьеры все стирались. Тот эффект, который она произвела на жюри, – это не передать словами. У меня сидели итальянцы рядом, они говорят: до мурашек. «Это чувство гордости за Республику Беларусь». Министр культуры поздравил Ксению Галецкую с победой – подробнее здесь. Еще одним сюрпризом для Ксюши стала новость о том, что именно она – будущая исполнительница четырех новых хитов Эдуарда Ханка.

Ксения Галецкая, обладательница Гран-при на международном фестивале Sanremo Junior:

Я думала, что все сюрпризы были в Сан-Ремо. Я еще приехала в аэропорт, и мама сказал: там будут только два репортера. А я выхожу, и тут вся такая огромная компания. Я очень рада. Столько эмоций. Это волшебные моменты. Денек отдохну, и потом будем решать. Но так как мне уже 14, я выхожу из детской лиги конкурсов, перехожу во взрослую и там будем достигать новых вершин.