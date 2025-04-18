Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка

Автор незабвенных хитов «А я лягу-прылягу», «Завіруха», «Здравствуй, чужая милая» отмечает 85-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая волна успеха пришла к Эдуарду Ханку в 1971-м. Песня года «Потолок ледяной, дверь скрипучая» и сейчас лучший фон для зимних праздников. Музыкальная школа в Бресте, Минское музучилище имени Глинки, Московская консерватория. Профессиональный багаж знаний и вечное стремление творить – сделала его поистине народным артистом Беларуси. Даже, музыка всем известной «Малиновки» родилась где-то рядом с нами.

Эдуард Ханок не только музыкант, но и писатель, создатель закона творческих волн. По его расчетам, траектория линии жизни творческого человека имеет форму волны с ярко обозначенными пятью фазами. В юбилей Эдуарду Ханку долголетия, крепкого здоровья и благополучия пожелал Президент Беларуси. Поздравляя народного артиста Александр Лукашенко подчеркнул:

Как рождаются хиты? Эдуард Ханок рассказал , что нужно для создания популярной музыки.

«Свою жизнь Вы посвятили самоотверженному служению музыкальному искусству. Ваши проникновенные, благозвучные песни входят в репертуар нескольких поколений исполнителей, их знают поклонники не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Надеюсь, что Вы и в дальнейшем будете работать так же плодотворно и вдохновенно, дарить позитивные эмоции благодарным слушателям», – говорится в поздравлении.

Народный артист Беларуси Эдуард Ханок отметит юбилей концертом «То ли еще было...», который состоится 25 апреля в большом концертном зале Белгосфилармонии.