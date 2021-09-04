«И ложкари, и лебёдушки – всё просто восхитительно». Вот что говорят в Копыле накануне Дня письменности

Сяргей Пiлiшчык, старшыня Капыльскага райвыканкама:

Завтра будет много очень разных сценических площадок. Будет и реконструкция сражения – Лавский бой известный партизанский с немецко-фашистскими захватчиками. Будет работать три сценических артистических площадки – республиканская, областная и районная. Я думаю, что для всех людей разных возрастов это все будет очень интересно и занимательно. Будут разные всякие современные интерпретации, 3D-моделирование. Думаю, что люди разного возраста и поколений найдут для себя очень ценную и полезную информацию.