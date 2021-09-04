«И ложкари, и лебёдушки – всё просто восхитительно». Вот что говорят в Копыле накануне Дня письменности
Навіны Беларусі. Кніжныя навінкі, конкурс чытальнікаў вершаў, прэзентаціі праэктаў і нават незвычайнае футбольнае спаборніцтва паміж камандамі пісьменнікаў і школьнікаў. Кульмінацыяй Дня беларускага пісьменства ў Капылі стала сустрэча з беларускімі пісьменнікамі, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТБ.
Дарэчы, мерапрыемства асабліва спадабалася моладзі. У чым прычыны такой зацікаўленнасці? Даведаемся у Вадзіма Смаляка.
Вадзім Смаляк, карэспандэнт:
У Капылі скончыўся першы святочны дзень. Так званая імпрэза, вечар сустрэчы са славутымі пісьменнікамі, адбылася ў цэнтры культуры. Там з моладдзю сустрэўся беларускі пісьменнік, народны дзеяч культуры Мікалай Чаргінец.
З дапамогай свайго сябра, народнага артыста Беларусі Эдуарда Сямёнавіча Ханка, усё прайшло на хвалі ўзаемаразумення.
Мікалай Чаргінец, старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі:
Речь шла не только о самом писателе, о проблемах, о вопросах, которые волнуют молодежь. Это памятная встреча будет.
Калі вы яшчэ вагаецеся, ехаць ці не ехаць у Капыль 5 верасня, паглядзіце маленькі эпізод рэпетыцыі цырымоніі адкрыцця тут.
Конечно, нравится все. На беларускай мове хоць дзеці могуць чуць, а то ўжо забылі ў школах.
Барыс Дзянісюк, журналіст:
Все прекрасно сделано, интереснейшие люди приехали – поэты, писатели, композиторы. Столько много гостей, очень хорошая обстановка, все друг другу улыбаются. Мы единая Беларусь.
Замечательно, потому что в Беларуси сохраняются традиции, и эти традиции транслируются – и костюмы, и ложкари, и лебедушки – все просто восхитительно.
У нядзелю ўсіх чакаюць раніцай. А дзясятай гадзіне пачнуцца фестывалі кнігі і прэсы, адкрыццё помнікаў і алей. У поўдзень – урачыстае адкрыццё 28-га Дня беларускага пісьменства, розныя экспазіцыі і выставы.
Сяргей Пiлiшчык, старшыня Капыльскага райвыканкама:
Завтра будет много очень разных сценических площадок. Будет и реконструкция сражения – Лавский бой известный партизанский с немецко-фашистскими захватчиками. Будет работать три сценических артистических площадки – республиканская, областная и районная. Я думаю, что для всех людей разных возрастов это все будет очень интересно и занимательно. Будут разные всякие современные интерпретации, 3D-моделирование. Думаю, что люди разного возраста и поколений найдут для себя очень ценную и полезную информацию.