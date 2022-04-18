Сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день памятников и исторических мест. Его девизом стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». Дата установлена ЮНЕСКО в 1982 году. Цель праздника – привлечь внимание к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Беларуси есть чем гордиться. Наиболее выдающиеся для культуры объекты включены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, Беловежская пуща, замковый комплекс «Мир», резиденция Радзивиллов в Несвиже и Дуга Струве. День исторических памятников касается всех, кто дорожит своей культурой, ценит прошлое и изучает его.
У православных христиан сегодня Великий понедельник – начало Страстной недели. Она посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя. Его страданиям на Кресте, смерти и погребению. Сегодня начинается подготовка к Пасхе. За неделю до великого праздника нужно починить все, что сломалось, избавиться от ненужных вещей.
Катастрофическое землетрясение произошло в этот день в 1906 году в Сан-Франциско. Сила толчков превысила 8 баллов по шкале Рихтера. За считанные минуты город был разрушен. Начались пожары, тушить которые было нечем, из-за повреждений водопроводной сети воды в трубах не было. Чтобы остановить распространение пламени (а большинство домов тогда были из дерева), пожарные взрывали целые улицы и рыли траншеи, отсекая горящие районы. В результате землетрясения и последующих пожаров погибло до 3 тысяч человек, 250 тысяч жителей остались без крова.
Ровно 120 лет назад впервые в мире преступника опознали с помощью дактилоскопии – по отпечаткам пальцев. Случилось это 18 апреля 1902 года в Дании. А уже в сентябре этого же года в Великобритании отпечатки пальцев с места преступления впервые были использованы как доказательство вины подозреваемого. Узор папиллярных линий индивидуален у каждого человека. Он не меняется в течение жизни и восстанавливается после повреждений в прежнем виде. Эту гипотезу выдвинул англичанин Уильям Гершель. Сегодня дактилоскопия позволяет даже использовать отпечаток пальца вместо пароля для верификации личности.
Учредительное собрание спортивного пролетарского общества «Динамо», созданного по инициативе Феликса Дзержинского, прошло в этот день в 1923 году в Москве. С первых лет существования «Динамо» вносило значительный вклад в развитие практически всех видов спорта. Так, уже в мае того же года было решено создать показательную футбольную команду. С 1991 года правопреемником Всесоюзного общества «Динамо» в нашей стране стало Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
День рождения сегодня отмечает Эдуард Ханок – Народный артист Беларуси – музыкант и композитор, автор суперхитов «То ли еще будет», «Малиновка», «А я лягу-прилягу», «Завируха» и многих других. Его песни были основой репертуара белорусских групп «Песняры», «Верасы», «Сябры», их исполняли многие знаменитые певцы советской и российской эстрады. Многие шлягеры и сейчас не теряют своей актуальности.
Свой праздник по всей планете отмечают сегодня фанаты радио. Всемирный день радиолюбителя был основан 18 апреля 1925 года и приурочен к дню основания Международного радиолюбительского союза. Считается, что большинство радиотехнологий, которыми мы, не задумываясь, пользуемся в повседневной жизни, были сначала исследованы радиолюбителями. В первую очередь это относится к сотовым телефонам.
Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим.