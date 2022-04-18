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18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест

18 апреля 2022 08:24
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18 апреля Международный день памятников и исторических мест

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест-1

Сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день памятников и исторических мест. Его девизом стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». Дата установлена ЮНЕСКО в 1982 году. Цель праздника – привлечь внимание к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Беларуси есть чем гордиться. Наиболее выдающиеся для культуры объекты включены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, Беловежская пуща, замковый комплекс «Мир», резиденция Радзивиллов в Несвиже и Дуга Струве. День исторических памятников касается всех, кто дорожит своей культурой, ценит прошлое и изучает его.

18 апреля у православных христиан Великий понедельник

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест-4

У православных христиан сегодня Великий понедельник – начало Страстной недели. Она посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя. Его страданиям на Кресте, смерти и погребению. Сегодня начинается подготовка к Пасхе. За неделю до великого праздника нужно починить все, что сломалось, избавиться от ненужных вещей.

В 1906 году в Сан-Франциско произошло катастрофическое землетрясение

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест-7

Катастрофическое землетрясение произошло в этот день в 1906 году в Сан-Франциско. Сила толчков превысила 8 баллов по шкале Рихтера. За считанные минуты город был разрушен. Начались пожары, тушить которые было нечем, из-за повреждений водопроводной сети воды в трубах не было. Чтобы остановить распространение пламени (а большинство домов тогда были из дерева), пожарные взрывали целые улицы и рыли траншеи, отсекая горящие районы. В результате землетрясения и последующих пожаров погибло до 3 тысяч человек, 250 тысяч жителей остались без крова.

120 лет назад впервые в мире преступника опознали с помощью дактилоскопии

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест-10

Ровно 120 лет назад впервые в мире преступника опознали с помощью дактилоскопии – по отпечаткам пальцев. Случилось это 18 апреля 1902 года в Дании. А уже в сентябре этого же года в Великобритании отпечатки пальцев с места преступления впервые были использованы как доказательство вины подозреваемого. Узор папиллярных линий индивидуален у каждого человека. Он не меняется в течение жизни и восстанавливается после повреждений в прежнем виде. Эту гипотезу выдвинул англичанин Уильям Гершель. Сегодня дактилоскопия позволяет даже использовать отпечаток пальца вместо пароля для верификации личности.

18 апреля в 1923 году в Москве прошло учредительное собрание спортивного пролетарского общества «Динамо»

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест-13

Учредительное собрание спортивного пролетарского общества «Динамо», созданного по инициативе Феликса Дзержинского, прошло в этот день в 1923 году в Москве. С первых лет существования «Динамо» вносило значительный вклад в развитие практически всех видов спорта. Так, уже в мае того же года было решено создать показательную футбольную команду. С 1991 года правопреемником Всесоюзного общества «Динамо» в нашей стране стало Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо».

18 апреля Эдуард Ханок отмечает день рождения

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест-16

День рождения сегодня отмечает Эдуард Ханок – Народный артист Беларуси – музыкант и композитор, автор суперхитов «То ли еще будет», «Малиновка», «А я лягу-прилягу», «Завируха» и многих других. Его песни были основой репертуара белорусских групп «Песняры», «Верасы», «Сябры», их исполняли многие знаменитые певцы советской и российской эстрады. Многие шлягеры и сейчас не теряют своей актуальности.

18 апреля Всемирный день радиолюбителя

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест-19

Свой праздник по всей планете отмечают сегодня фанаты радио. Всемирный день радиолюбителя был основан 18 апреля 1925 года и приурочен к дню основания Международного радиолюбительского союза. Считается, что большинство радиотехнологий, которыми мы, не задумываясь, пользуемся в повседневной жизни, были сначала исследованы радиолюбителями. В первую очередь это относится к сотовым телефонам.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим.

# История # общество # Уильям Гершель # Феликс Дзержинский # Эдуард Ханок # Фотофакт

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