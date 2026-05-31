Трамп всеми фибрами души ненавидит БРИКС и боится ШОС – Санакоев

Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона:

Обратите внимание, он всеми фибрами души ненавидит такое объединение, как БРИКС. Боится, откровенно, ШОС и вообще в целом именно становление многополярного мира. В этом плане Трамп не отличается ничем ни от своих же коллег в Соединенных Штатах Америки, ни от другой партии, я имею в виду уже демократов. И уж точно никак не отличается от лидеров европейских государств. Все-таки это все одна и та же западная коалиция. И этот Запад, который мы так условно называем, представляет собой как раз те элиты, которые ни в коем случае не собираются уступать свое господство и каким-то образом вот эту гегемонию ослабевать. Вот в чем вся суть. И поэтому он напал на Иран перед тем, как поехать в Пекин. Ему казалось, что он там сменит режим и приедет совершенно на коне в Пекин и скажет: вот смотрите, какие мы сильные. Это не получилось. Не вышло. Это самый главный результат этой встречи.