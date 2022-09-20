Политолог: тьма колючая из песни Ханка наступит в ближайшее время в Европе

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу не только хорошие, но и веселые новости? Вот очередная. Есть такие песни, отнюдь не плохие, в текст которых я не вслушиваюсь. И даже бездумно повторяю какой-нибудь заводной припев. Он же просто заводной. Например, у Beatles «Об-Ла-Ди! Об-Ла-Да!»

Возьмем нетленный советский хит, вышедший из-под пера поэта Сергея Острового и композитора Эдуарда Ханка «Зима», больше известная под народным именем «Потолок ледяной».

И только теперь я понял истинный смысл этой гениальной, прозорливой песни. Понял все – и про парок, и про потолок, и почему там тьма колючая. А главное – где она. Наступит она в ближайшие месяцы в Европе.