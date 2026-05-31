Политолог из Бельгии: Трамп, Мерц и Стармер – это лишь музыканты, а Китай – режиссер

Крис Роман, политолог (Бельгия):

Да, сейчас мы понимаем, что геополитическая ось 500 лет назад – это была Европа, и сейчас это больше не Европа. Мы вспомним, что в 72-м году Вашингтон решил более-менее этот треугольник – Вашингтон, Пекин и Москва. Сейчас эти три страны еще играют на земле, конечно, но сегодня это не Вашингтон, который решает все, сегодня это Китай, который все решает. Я считаю, это мое мнение, что люди, как Трамп, как Мерц, как Стармер и так далее – это музыканты, хорошие музыканты, плохие музыканты, другие решают, конечно. Но Китай – это режиссер. На земле сегодня Китай все решает. И что мы видим, это что Евросоюз больше не играет никакой роли. Трамп был в Китае, там все было нормально, там была парад, там пушка стреляла 21 раз и так далее, но все хорошо, но результат Трампа в Китае – ничего. Кроме того, что они согласились, что Иран не может иметь ядерное оружие.