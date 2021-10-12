Более 100 стихов положены на музыку. А вы знали, что Нил Гилевич автор знаменитых песен?

Нил Гилевич – поэт, драматург, переводчик, литературовед, заслуженный деятель науки Беларуси, профессор. Он был последним живым народным поэтом Беларуси. Каждый белорус с детства знаком с творчеством Нила Гилевича. Его перу принадлежит роман в стихах «Родныя дзеці», которому он отдал 12 лет вдохновенной работы, сборники стихов «Песня ў дарогу», «Неспакой», «Бальшак», «Перазовы», «Актавы», «Жыта, сосны і валуны» и многие другие, рассказали в документальном проекте « Тайны Беларуси ».

Анатолий Ярмоленко , народный артист Беларуси: С поэтом Нилом Гилевичем мы познакомились благодаря его творчеству. До этого, конечно, мы знали, что это большой поэт, народный поэт Беларуси, и когда Ханок мне предложил песню «Лягу-прылягу», это было первое такое сотрудничество с его творчеством, когда в репертуар нашего ансамбля мы взяли эту песню, она стала хитом. И он, конечно, настолько скромный человек, когда стала эта песня по всему Советскому Союзу звучать, стали исполнять ее за застольем и компании поют, и до сих пор, я буквально несколько дней приехал из России, в Москве выступали, там «Лягу-прылягу» пел весь зал стоя, с удовольствием.

Анатолий Ярмоленко: И вот он этого немножко боялся и говорил: «Анатоль, як гэта так, песня пра любоў да роднай зямлі, стомлены чалавек ішоў гасцінным шляхам, лег на край гэтага гасцінца, гэтага шляху. I ўспамінае сваю Радзіму». Я говорю ему: «Гэта народ выбірае песні, якія ён любіць і якія ў сэрцы застаюцца». Потому эта песня поется везде, и сейчас в любом конце, за рубежом, и в Африке даже пели со мной эту песню студенты, которые тут учились. Дальше у нас пошел такой тесный контакт с творчеством Нила Гилевича, предложил мне для Алеси, тогда выходила Алеся петь на сцену, она была совсем молодой девчонкой, еще в школе училась, ей было 14 или 15 лет, и показал стихи «Жаўраначка». И Ханок тут же написал эту песню, и эта была очень знаковая песня «Жаўраначка», и Алеся влетела с этим «Жаўраначкам», эта была ее первая песня, которая стала, у нас была такой фестиваль «Золотая лира», она стала обладателем, Нил Гилевич очень любил эту песню.

Анатолий Ярмоленко:

И потом Игорь Лученок написал на его стихи «У бацькоўскім кутку», она с Димой Смольским пела, тоже очень популярная была песня. И еще об одной песне я не могу не сказать, это такая знаковая песня. В начале 90-х в газете «Советская Белоруссия» было стихотворение «Шлях да Беларусі». Мне жена принесла эту вырезку из газеты и сказала, какие хорошие стихи, и Коля Сацура сел, моментально написал песню как-то от души, и она такая была очень в то время, это было самое начало 90-х, когда произошел развал Союза, когда мы строили свою Беларусь, только стали на путь незалежнай Беларуси, и там «Шлях да Беларусі» был такой текст, который, я думаю, что даже и сейчас может быть актуален: «Равуць вятры, грымяць грамы, пыл засціць вочы нам і ўсё ж, усё ж мы дойдзем, дойдзем мы да Беларусі». Прайшло там шмат гадоў, мы яе выконвалі, а на пачатку 90-х потым мы прыйшлі, мы пабудавалі сваю Беларусь, стала незалежная краіна.

Анатолий Ярмоленко:

Мы павінны працягваць вось гэты шлях да сваёй Беларусі і далей. Вось такія адносіны у нас з Нілам Гілевічам у нас былі. I гэта сапраўдны паэт, сапраўдны беларус, які любіў сваю Беларусь.