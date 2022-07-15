«Длинные волосы, лента и исполнение песни «Здравствуй, чужая милая». Солодуха вспоминает свой первый «Славянский базар»

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь. Александр Меженный, ведущий:

Не каждому удается собрать в одном кадре золото «Славянского базара». Здесь у нас золотая арфа и золотой артист Александр Солодуха. Мы на золотой аллее звезд, где, возможно, скоро может появиться звезда Александра Солодухи.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Спасибо за такое представление. Александр Меженный:

«Славянский базар» – это про творчество, дружбу, про дружбу народов. Кому как ни тебе про это рассказать. Родился в России, учился в Казахстане, а потом в Беларуси. Для меня ты настоящий белорус. Что для тебя «Славянский базар»? «Сегодня 31-й фестиваль, а я работал в первом фестивале»

Александр Солодуха:

Это все. Я счастлив и горд. Сегодня 31-й фестиваль, а я работал в первом фестивале, 30 лет назад, 1992 год. Длинные волосы, лента и исполнение песни «Здравствуй, чужая милая». 1 марта 2022 года песне исполнилось 30 лет. 35 лет на сцене в этот же день. А несколько дней назад, 26 июня 2022 года была еще одна грандиозная дата – 40 лет назад я дал клятву Гиппократа, закончив Минский государственный медицинский институт. 30-35-40, грандиозный год. Александр Меженный:

Если вы думаете, что стать заслуженным артистом легко – нет. Вот вам подтверждение. Надо как минимум клятва Гиппократа и большой творческий путь, который множится на трудолюбие и безумный талант. Это все, что есть у Александра с избытком. По поводу дат предвосхитил. Думаю, надо все-таки спеть. Если здесь была 30 лет назад премьера «Здравствуй, чужая милая», можем вместе?

Александр Солодуха:

Сколько раз я пел этот хит здесь, в Летнем амфитеатре! В 1992 году первое исполнение, в 1997-м мой первый сольник, 10 лет на сцене я отмечал. Тогда было 5 000 посадочных, не было крыши. Затем 2007 год, мой второй сольник, 20 лет на сцене, уже 6 500 зрителей, с крышей. 2012 год – сольник, 25 лет на сцене. Много раз просто с этой песней приглашали концерты «Золотой хит», концерты закрытия, открытия. И всегда многотысячная аудитория поет хором этот хит. Спасибо Эдуарду Семеновичу Ханку и поэту из Украины Леониду Татаренко, киевлянин. Я, к сожалению, не был с ним знаком, он давно ушел из жизни, но гениальнейшие стихи, гениальнейшая музыка. И, я думаю, классное исполнение.

Александр Меженный:

Абсолютно верно. Мне кажется, что это безумно классное исполнение, а не просто классное. Раньше не было крыши, были волосы, было настроение. Что с настроением сейчас? Какие планы? 120 городов с 14-й пластинкой «Мы живы» Александр Солодуха:

Оно еще круче. Заканчивает записываться 14-й альбом, 14-я пластинка под названием «Мы ивы». Мы эту песню представляли у вас в программе с Олегом Елисеенковым. Это 13-й альбом, мы его катаем постоянно по стране, за спиной 90 городов. С 3 февраля 2021 года осталось всего ничего – 30 – до декабря 2022-го. А 2023 и 2024-й – вновь 120 городов с 14-й пластинкой «Мы живы». Поэтому настроение мега. Мы живы, Беларусь жила, живет и будет жить всегда. Так я говорю в конце проигрыша в этой песне. Ну и самая свежая работа, которую я жду от аранжировщика Евгения Олейника, – песня под названием «Любовь» Олега Елисеенкова на стихи Петра Гидревича. Очень красивое произведение, поверьте мне. Советы участникам конкурса молодых исполнителей