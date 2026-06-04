Клайпеда вне игры? Беларусь уже давно перестроилась – разбираем ситуацию с калием
Сегодня, 4 июня, из Вильнюса пришла новость, которая для нас, впрочем, неожиданностью не стала. Насколько прогнозируема и уж тем более, удобна она для других государств, посмотрим. В Литве посоветовали забыть о возможности возобновления транзита белорусских калийных удобрений через Клайпеду. С таким заявлением выступил глава литовского Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как гласит небезызвестная поговорка, пути каравана громкие заявления никогда не мешали.
Как помним, накануне состоялась встреча Александра Лукашенко с российским предпринимателем, акционером «Уралкалия» Дмитрием Мазепиным. Встреча, на которой обсуждали вопросы спорта, затронула и куда более чувствительную тему – международное сотрудничество. Что это значит на языке геополитики? В условиях, когда западные порты закрыты, а транзит через Прибалтику стал политическим оружием, координация становится не просто выгодной. Белорусско-российский взгляд в одном направлении – залог успешного развития обеих стран. Эта теорема доказана была не единожды.
Сотрудничество в спортивной и калийной сферах: Мазепин поделился подробностями совещания у Лукашенко.
Еще один сигнал прозвучал из Астаны – с недавнего саммита ЕАЭС. Контекст калийного противостояния там тоже звучал: никто не собирается играть по правилам, которые диктуют извне. Александр Лукашенко прокомментировал тему, которая напрямую бьет в логику западных запретов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Калий в цене подскочил, минеральное удобрение. Все объемы законтрактованы. Читайте здесь.
Пока Литва призывает забыть о транзите, Беларусь уже давно успела перестроиться. С какими рынками мы работаем? Китай – крупнейший партнер, на которого приходится до 30 % всего объема зарубежных поставок. Индия – в 2026 планируется увеличить темпы. В топе и Бразилия – в феврале 2026 года представитель этой страны, посещая Беларусь с визитом, отмечал, что объем поставок нужно нарастить, не забывая упомянуть о высоком качестве удобрений. Работаем и с десятком стран Африки и Азии: Нигерия, Кения, Вьетнам, Индонезия. Список можно долго продолжать, ведь по итогам 2025 года Беларусь экспортировала более 11 миллионов тонн калия. А конец 2025 запомнился тем, что Вашингтон снял санкции с этой белорусской отрасли.
А что с потерями той стороны, кто запретил? Клайпедский порт уже потерял более 56 миллионов евро из-за запрета транзита белорусских удобрений. В этом признавался гендиректор морской гавани. Это примерно 14 миллионов в год, что влечет за собой увольнения сотрудников, повышение цен и много смежных вопросов. Вот только, кто будет отвечать за этот санкционный бумеранг? Вопрос, который волнует европейских фермеров, но, похоже, не очень интересен властям ЕС.