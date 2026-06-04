Сегодня, 4 июня, из Вильнюса пришла новость, которая для нас, впрочем, неожиданностью не стала. Насколько прогнозируема и уж тем более, удобна она для других государств, посмотрим. В Литве посоветовали забыть о возможности возобновления транзита белорусских калийных удобрений через Клайпеду. С таким заявлением выступил глава литовского Минтранса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как гласит небезызвестная поговорка, пути каравана громкие заявления никогда не мешали.

Как помним, накануне состоялась встреча Александра Лукашенко с российским предпринимателем, акционером «Уралкалия» Дмитрием Мазепиным. Встреча, на которой обсуждали вопросы спорта, затронула и куда более чувствительную тему – международное сотрудничество. Что это значит на языке геополитики? В условиях, когда западные порты закрыты, а транзит через Прибалтику стал политическим оружием, координация становится не просто выгодной. Белорусско-российский взгляд в одном направлении – залог успешного развития обеих стран. Эта теорема доказана была не единожды. Сотрудничество в спортивной и калийной сферах: Мазепин поделился подробностями совещания у Лукашенко.

Еще один сигнал прозвучал из Астаны – с недавнего саммита ЕАЭС. Контекст калийного противостояния там тоже звучал: никто не собирается играть по правилам, которые диктуют извне. Александр Лукашенко прокомментировал тему, которая напрямую бьет в логику западных запретов. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Калий в цене подскочил, минеральное удобрение. Все объемы законтрактованы. Читайте здесь.

