Лукашенко: Армения должна понимать, что потеряет при выходе из ЕАЭС

В Астане состоялся саммит ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евразийская интеграция сегодня проходит проверку на прочность – и одновременно на зрелость. Мир окунулся в эпоху экономических войн, санкционного давления и технологического передела. И в этих условиях ЕАЭС для стран «пятерки» становится не просто площадкой для переговоров, а инструментом защиты собственных рынков, промышленности и суверенитета. Именно с таким посылом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане выступил Президент Беларуси. Александр Лукашенко обозначил предельно четкую позицию Минска: время деклараций прошло, Союз должен давать конкретный результат – и его должны ощущать люди, предприятия и экономика в целом. По словам главы государства, несмотря на глобальную турбулентность, ЕАЭС за последние пять лет продемонстрировал серьезную динамику. Совокупный ВВП стран объединения вырос более чем на 16 %, взаимная торговля достигла рекордных 95 миллиардов долларов, а ее доля во внешнем обороте союза увеличилась с 15 до 20 %. Однако за позитивной статистикой и серьезные вызовы. Александр Лукашенко заявил прямо: ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. Ближневосточный кризис уже спровоцировал дефицит топлива, сырья и удобрений, а значит, давление на экономики будет только усиливаться. Именно поэтому, подчеркнул белорусский лидер, ЕАЭС обязан ускоряться и переходить к более глубокой промышленной кооперации. Ключевой акцент белорусская сторона делает на создании общего евразийского продукта – от микроэлектроники и машиностроения до агропромышленного комплекса. В центре внимания Минска – запуск реальных союзных проектов, способных стать символом практической пользы. Еще один стратегический вектор – расширение сотрудничества ЕАЭС со странами Азии и Африки. В белорусском понимании евразийская интеграция должна быть не закрытым клубом, а мощным центром притяжения для новых рынков и партнеров. И, пожалуй, главный сигнал, который прозвучал из Астаны: эффективность союза сегодня измеряется не количеством подписанных документов, а способностью быстро отвечать на вызовы времени и обеспечивать экономическую устойчивость всего региона. Какие решения уже сегодня могут определить будущее евразийской интеграции? Репортаж Евгения Пустового.

Саммит, переговоры, блиц-интервью. Сегодняшняя встреча лидеров праздничная – День ЕАЭС, но не праздная. Весьма насыщенная повестка. У нашего Первого точно. Еще до начала официальной работы саммита Александр Лукашенко провел двухстороннюю встречу. Впрочем, это и неудивительно. Так всегда и происходит. С 2020 года Куба является государством – наблюдателем при евразийской интеграции. Сегодня Александр Лукашенко провел переговоры с вице-президентом этой латиноамериканской страны. Читайте здесь. Гавана испытывает дефицит нефти и экономический кризис, вызванный американской топливной блокадой Венесуэлы. Займется ли Александр Лукашенко распутыванием гордиевых узлов во время диалога с Вашингтоном? Но переговорная площадка для этого есть. А в Кубе оценили позицию Минска. Интервью Рику Санчесу, острое и правдивое, разлетелось на цитаты на Острове Свободы.

В этом мире нужно толкаться локтями. Образно это отражает работа операторов. Так выглядят медиакулуары перед встречей лидеров.

А вот это уже официальна картинка саммита. Церемония совместного фотографирования. А закулисье? Каждый старается отстоять свои интересы. И это правильно. В узком составе за два часа лидеры обсудили три вопроса. Но вряд ли только те, что заявлены в повестке. А это ответственность за развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС, подходы к развитию торговли с основными партнерами союза, сейчас это шесть государств. Также оценили и 20-летнюю деятельность Евразийского банка развития. Самое интересное осталось за кадром и за закрытыми дверями для прессы. Эти двери могут закрыться и для Армении. Несмотря на широкую повестку, 18 вопросов, самым обсуждаемым в кулуарах является дальнейшее членство Еревана. В Кремле дали понять: пора определяться – с ЕС или ЕАЭС. Если это попытка Пашиняна скопировать белорусскую многовекторность, то весьма неудачная. Путин допустил возможность «мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода». По Армении российские журналисты попросили высказаться нашего Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается конкретики, я думаю, это мы сейчас возьмем разговор Владимира Владимировича Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет (специалисты России подготовили ему эту информацию), что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз. Просто навскидку – когда это будет? С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее – с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз. Мы рассматривали этот вопрос на закрытом заседании, подписали соответствующее заявление. Первое: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время – это заявление Владимира Владимировича в выступлении – мы уважаем выбор Армении. Я здесь же добавил: мы уважаем выбор народа Армении. И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которая об этом заявила, провести по этому вопросу референдум. Это же они заявили об этом. И когда мы будем иметь результаты референдума, если он честно, открыто, демократично пройдет, на что рассчитывают армяне, вступая в ЕС, если это все будет так и это желание армянского народа, ну что ж, мы примем это. Но руководство Армении и особенно народ должны понимать, что они приобретают, а что они теряют. Об этом Президент России обещал детально доложить всему мировому сообществу, кто захочет это услышать. Лукашенко указал на необходимость исправлять ситуацию в промышленной политике ЕАЭС. Подробности. О чем говорили президенты в узком составе, глава Казахстана, страны, председательствующей в этом году, немного рассказал во время выступления в широком формате. Он поддержал инициативу лидера Беларуси по подбору партнеров ЕАЭС.