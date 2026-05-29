Лукашенко: все цели и задачи ЕАЭС должны воплощаться в жизнь своевременно и в полном объеме

Надо смело идти навстречу, выходя за рамки лишь подписания соглашений и рукопожатий для новостей. А для этого ЕАЭС должен озвучивать и продвигать свои интересы.

В Астане состоялся саммит ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евразийская интеграция сегодня проходит проверку на прочность – и одновременно на зрелость. Мир окунулся в эпоху экономических войн, санкционного давления и технологического передела. И в этих условиях ЕАЭС для стран «пятерки» становится не просто площадкой для переговоров, а инструментом защиты собственных рынков, промышленности и суверенитета. Именно с таким посылом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане выступил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В отличие от Запада, который вечно пытается кого-то изолировать, плодит санкции и рисует разделительные линии, мы понимаем, что производственный и ресурсный потенциал ЕАЭС не может быть реализован в отрыве от мировой экономики. Ожидаем от Комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки по заключению торговых соглашений.

Нужно поддерживать высокий темп переговоров с Индией и без задержек запустить процесс с Тунисом, если мы на это решимся. Все взаимные обязательства должны выполняться в полной мере, в том числе вступающие в силу в этом году соглашения с Монголией и ОАЭ.

Сегодня подписано 18 документов. Среди программных соглашений подвели итоги международной деятельности и оценили стратегические направления развития евразийской интеграции.

Александр Лукашенко:

Цифры позитивные: проведено более 480 мероприятий, подписано 18 международных договоров, принято около 500 нормативных актов. Не упрекаю, а настойчиво призываю: раз уж мы 12 лет назад согласились идти к глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи Союза воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме. Надо сделать так, чтобы не только мы, но и журналисты, которые освещают такие наши встречи и совещания, наши народы почувствовали, что у нас есть Союз, чтобы был конкретный результат. По всем направлениям.