К какому сценарию ведет внутриполитическая повестка в Армении? Мнение эксперта
Масштабный саммит ЕАЭС, который накануне прошел в Астане, по мнению ведущих аналитиков, стал моментом истины для евразийской интеграции.
Развитие международной торговли, вопросы таможенного законодательства и промышленная кооперация – вот заглавные темы встречи и как результат – взаимный товарооборот уверенно идет к рекордной планке в 100 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: Армения должна понимать, что потеряет при выходе из ЕАЭС. Подробности здесь.
Пока Евразийский союз штурмует новые экономические высоты, официальный Ереван, похоже, увлекся опасными геополитическими пируэтами. На саммите в Астане кулуарное обсуждение Армении стало одной из самых горячих тем. Эксперты и политологи единогласны: попытки армянского руководства усидеть на двух стульях, заигрывая с Брюсселем выглядят как минимум недальновидно.
Заявления о возможном референдуме по выходу из ЕАЭС аналитики называют чистым популизмом, который больно ударит, прежде всего, по простым гражданам республики. Экспертное сообщество подчеркивает: экономика Армении сегодня буквально держится на преференциях Союза – от дешевых энергоресурсов до открытого общего рынка. Изоляция от партнеров по ЕАЭС ради туманных европейских обещаний – это прыжок в пустоту.
Политологи напоминают: Минск и Москва уважают суверенитет Еревана, но призывают трезво оценивать последствия. Разрывать проверенные годами экономические связи в угоду западным кураторам – сценарий, который еще ни одну постсоветскую республику не привел к процветанию.
Кубат Рахимов, эксперт по вопросам евразийской интеграции (Кыргызстан):
Внутриполитическая повестка в Армении прямо ведет к тому сценарию, который я описывал в 2021 году, после ковида, когда на меня накинулись и слева, и справа, что удивительно. Вы знаете, я высказал концепцию так называемой инволюции ЕАЭС, инволюции Евразийского движения по интеграции, сравнивая с революцией, если бы мы получили Украину в рамках проекта ЕЭП. Представляете, какая у нас была бы сейчас экономика? То есть Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. И все бы присоединились. Узбекистан, Азербайджан, тут даже по умолчанию. И это не было бы версией СССР 2.0. Это был просто мощный геоэкономический блок. Но нет, не случилось. Соответственно, мы пошли эволюционным путем. То есть пять государств, пять стран. И по состоянию на 2026 год мы имеем то, что мы имеем.
В Астане Александр Лукашенко раскрыл и громкие подробности недавних закрытых переговоров с лидерами Западной Европы, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Минске ожидают прямых контактов с Парижем для обсуждения вопросов общеевропейской безопасности, которая должна решаться непосредственно в Европе.
Официальный Минск продолжает оставаться открытым для конструктивного международного диалога и обсуждения вопросов общеевропейской безопасности. Запланирован визит в Беларусь специального посланника президента Франции.
Дипломат, обладающий статусом доверенного лица Макрона, прибудет для детального обсуждения актуальной геополитической повестки и существующих межгосударственных проблем. Таким образом позиции сторон прозвучат без посредников.