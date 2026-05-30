К какому сценарию ведет внутриполитическая повестка в Армении? Мнение эксперта

Масштабный саммит ЕАЭС, который накануне прошел в Астане, по мнению ведущих аналитиков, стал моментом истины для евразийской интеграции. Развитие международной торговли, вопросы таможенного законодательства и промышленная кооперация – вот заглавные темы встречи и как результат – взаимный товарооборот уверенно идет к рекордной планке в 100 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: Армения должна понимать, что потеряет при выходе из ЕАЭС. Подробности здесь.

Пока Евразийский союз штурмует новые экономические высоты, официальный Ереван, похоже, увлекся опасными геополитическими пируэтами. На саммите в Астане кулуарное обсуждение Армении стало одной из самых горячих тем. Эксперты и политологи единогласны: попытки армянского руководства усидеть на двух стульях, заигрывая с Брюсселем выглядят как минимум недальновидно. Заявления о возможном референдуме по выходу из ЕАЭС аналитики называют чистым популизмом, который больно ударит, прежде всего, по простым гражданам республики. Экспертное сообщество подчеркивает: экономика Армении сегодня буквально держится на преференциях Союза – от дешевых энергоресурсов до открытого общего рынка. Изоляция от партнеров по ЕАЭС ради туманных европейских обещаний – это прыжок в пустоту. Политологи напоминают: Минск и Москва уважают суверенитет Еревана, но призывают трезво оценивать последствия. Разрывать проверенные годами экономические связи в угоду западным кураторам – сценарий, который еще ни одну постсоветскую республику не привел к процветанию.

Кубат Рахимов, эксперт по вопросам евразийской интеграции (Кыргызстан):

Внутриполитическая повестка в Армении прямо ведет к тому сценарию, который я описывал в 2021 году, после ковида, когда на меня накинулись и слева, и справа, что удивительно. Вы знаете, я высказал концепцию так называемой инволюции ЕАЭС, инволюции Евразийского движения по интеграции, сравнивая с революцией, если бы мы получили Украину в рамках проекта ЕЭП. Представляете, какая у нас была бы сейчас экономика? То есть Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. И все бы присоединились. Узбекистан, Азербайджан, тут даже по умолчанию. И это не было бы версией СССР 2.0. Это был просто мощный геоэкономический блок. Но нет, не случилось. Соответственно, мы пошли эволюционным путем. То есть пять государств, пять стран. И по состоянию на 2026 год мы имеем то, что мы имеем.