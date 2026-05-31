Лукашенко дал совет народу Армении: быть очень аккуратными, чтобы не повторить произошедшее в Украине

Беларусь выступает за стабильность в Евразийском экономическом союзе и взвешенный подход к интеграционным процессам. Продолжаем анализировать заявления нашего Президента в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Армянам нужно быть очень аккуратными, чтобы не повторить то, что произошло в Украине. Об этом заявил Президент Беларуси, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита ЕАЭС.

По итогам последнего заседания в Астане, лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России приняли совместное заявление по позиции Армении. Призвали Ереван как можно скорее провести Референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС. А на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета доложат о возможных последствиях для Армении от приостановки членства в Союзе. Александр Лукашенко акцентирует – прежде чем делать такой шаг, армянскому народу надо очень серьезно подумать.

Евразийская «пятерка» не первый год переживает турбулентность из-за переменчивой позиции Армении. Но сейчас ситуация усложнилась. Ереван юридически подтвердил намерение вступить в Евросоюз. После чего премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в какой-то момент Армении предстоит выбрать между ЕАЭС и ЕС. Он регулярно делает резкие заявления о Евразийском союзе, о конкретных его участниках. Однако сам Никол Пашинян не всегда принимает участие в плановых заседаниях Высшего евразийского экономического совета. А на таких саммитах главы стран ЕАЭС принимают стратегические решения, сверяют позиции по важным вопросам, ищут компромиссы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот, через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Когда это еще будет – вопрос. А второе, народ же, люди же детально не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям? Какие трубы? Откуда трубы эти будут идти? И кто этот газ им даст? И какие деньги будут? Вы говорите о деньгах?

Сегодня Россия продает Армении беспошлинно природный газ, могу ошибаться, 150-160 долларов за тысячу кубометров. А в Европейском Союзе природный газ – 550-650 долларов за тысячу. В шесть раз дороже. Вот только природный газ, я больше ни о чем не говорю. Это какая выгода? О деньгах, если говорить. Поэтому мы не давим народ. Тем более, мы же понимаем, что тут игра политическая – завтра выборы. Естественно, это крутят, мутят под выборы. Ну зря руководство Армении так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены Евразийского экономического союза, все единогласно с этим согласились.

Армянам надо быть очень аккуратными. А народ, чтобы упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине. В Украине же ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из-за одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо же быть мудрыми людьми.