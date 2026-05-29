«Не сделаем – превратимся в прозаседавшихся». Лукашенко призвал повысить эффективность ЕАЭС

В Астане состоялся саммит ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евразийская интеграция сегодня проходит проверку на прочность – и одновременно на зрелость. Мир окунулся в эпоху экономических войн, санкционного давления и технологического передела. И в этих условиях ЕАЭС для стран «пятерки» становится не просто площадкой для переговоров, а инструментом защиты собственных рынков, промышленности и суверенитета. Именно с таким посылом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане выступил Президент Беларуси. ЕАЭС сотрудничает с 25 странами мира и участвует в 12 региональных интеграционных объединениях. Совокупная доля евразийской интеграции и партнеров составляет около одной десятой мировой торговли. Все больше государств готовы присоединяться к нашему союзу. Видимо, видят в этом здоровую инициативу действующим объединениям. А вот сможем ли мы ответить на такой интерес?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди будут оценивать нашу работу не по количеству договоров и нормативных актов. А исключительно по тому, есть ли от них реальная польза, оправдывает ли союз ожидания граждан и бизнеса. Дорогие друзья, то ли в рамках нашей комиссии или, поручив ей, создать какой-то небольшой дополнительный орган высококвалифицированных специалистов, которые будут использовать знания и возможности нашей комиссии, нам надо сделать в ближайшее время решительный шаг в реализации основных идей, которые мы наметили в рамках ЕАЭС. Надо ускоряться, надо сделать это быстро. Не сделаем – привлекательность нашего союза будет стремиться к нулю. Мы четко должны понимать, кто какими интересами должен поступиться. А поступиться все должны, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но приоритетом будет у нас эффективность ЕАЭС. Чтобы вступившие в этот союз (и до вступления тем более) понимали, что они получат от участия в ЕАЭС. Чтобы даже нынешние члены ЕАЭС не думали о том, что где-то там будет лучше, но не у нас. В этом направлении нам надо немало сделать. Не сделаем – превратимся в прозаседавшихся, как Маяковский говорил, и будем заниматься обычной говорильней. Лукашенко: Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:

Благодарю вас, уважаемый Александр Григорьевич, за интересное содержательное выступление, за высказанные предложения, которые, конечно же, будут учитываться. Договорились унифицировать законодательство в сфере семеноводства, развития общего рынка электроэнергии и либерализации в сфере услуг, таможенного законодательства и финансового содействия совместным кооперационным проектам. В следующем году по правилам ротации и русскому алфавиту председательство в органах ЕАЭС переходит к Кыргызстану.

Садыр Жапаров, Президент Кыргызстана:

Светлое будущее наших стран и благосостояние наших народов зависят от осознания наших общих целей и совместного стремления к лучшему. Мы со своей стороны выражаем готовность к самой тесной и конструктивной работе в этом направлении.