ЕАЭС без розовых очков, все точки над ИИ и сигналы партнерам – как прошел саммит в Астане

Еще несколько лет назад искусственный интеллект воспринимался как технология будущего. Сегодня же он становится частью экономики и повседневной жизни. Нейросети помогают врачам ставить диагнозы, используются в промышленности, сельском хозяйстве, логистике, финансовой сфере, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И чем дальше, тем больше искусственный интеллект становится не конкурентным преимуществом, а необходимым инструментом развития экономики. Именно этой теме было уделено особое внимание на Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС в Астане, в которых принял участие Александр Лукашенко. Развитие искусственного интеллекта сегодня требует не только современных решений, но и подготовки специалистов нового поколения. Поэтому Беларусь последовательно выстраивает систему обучения цифровым компетенциям. Уже с нового учебного года в школах страны появится факультатив по искусственному интеллекту для учащихся 8-11 классов. Вместе с тем развитие технологий требует согласованных решений. Новые цифровые инструменты не должны создавать дополнительные барьеры внутри Евразийского экономического союза. Тем более, что ряд важных вопросов – от регулирования общего финансового рынка до взаимного признания электронной цифровой подписи – пока остается не до конца решенным. Поэтому странам ЕАЭС важно не сбавлять темпы и добиваться того, чтобы современные технологии работали на экономику, дальнейшую интеграцию и благополучие людей.

Это исторические кадры возрождения – создание ЕАЭС. А сегодня день 12-летия союза. Но этот саммит не стал сугубо праздничным. Конфетно-букетный период прошел, и вызовов – пуще прежнего. До этого «союз пятнадцати» растоптали, производственные связи разрушили. США стали безнаказанно хулиганить по всему миру, а Европа смотрела на наши земли как на территорию сверхприбыли и дешевых ресурсов, трудовых и энергетических, да еще и зону управляемого хаоса. Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы смотрим на евразийскую интеграцию без розовых очков. Мы понимаем, что можно было бы достичь и более высоких результатов в случае скрупулезного, ответственного выполнения всех договоренностей. И главное, не замедляться и не откладывать сроки, что иногда, к сожалению, бывает. Но вместе с тем альтернативы евразийской интеграции нет, и мы однозначно видим в этом будущее.

Наши народы некогда благодаря победе советского оружия создали свод правил справедливого мироустройства – Ялтинско-Потсдамскую систему, биполярную модель мирового порядка. Что называется, своей победой поделились со вторым фронтом. Создание ЕАЭС стало смелым началом для создания нового мира равноправных отношений. Все цели и задачи ЕАЭС должны воплощаться в жизнь своевременно и в полном объеме – Лукашенко. Запад себя самолично короновал. Сейчас экономически восстал Китай, свою геополитическую мускулатуру накачивают страны третьего мира. Это основа Глобального Юга. Но если им это позволят сделать – подомнут всех, как мигранты целые районы Парижа и Берлина, потому что это самая энергичная цивилизация, словно сжатая пружина. В таких условиях наши экономические интересы можно сохранить только в определенном союзе – в ЕАЭС. Наша задача – не дать превратить искусственный интеллект в оружие массового поражения – Лукашенко.

Владимир Путин всегда калькулирует положительные моменты Евразийского союза. Токаев топит за искусственный интеллект. Это вайб его президентства. Модно среди молодежи, одобряемо мировым мейнстримом. Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:

В условиях формирования нового технологического уклада на основе цифровизации искусственного интеллекта ключевыми факторами успеха становятся скорость обработки данных, уровень автоматизации и глубина внедрения инноваций. По расчетам экспертов, общемировые вложения в технологии искусственного интеллекта уже превысили знаковую отметку в триллион долларов. А наш Президент всегда честно о сложном, правдиво о важном. Для Беларуси участие в ЕАЭС – это не имиджевый интеграционный проект. Игры в большую политику нас интересуют только в двух случаях: гарантировать безопасность страны и продать нашу продукцию, 80 % того, что производим. ВВП стран ЕАЭС вырос на 16,6% – Лукашенко.

Что говорить, всем интересен рынок России. Там есть энергоносители и много потребителей. Поэтому в ЕАЭС стремятся многие страны. Если посчитать всех и в разных статусах, наберется 25 государств. Как регулировать желающих попасть в нашу интеграцию, стал одним из основных вопросов встречи лидеров. Лайфхак Первого процитировал и хозяин саммита. Армения должна понимать, что потеряет при выходе из ЕАЭС – Лукашенко. Астана, видимо, самая футуристичная столица ЕАЭС, а Казахстан является проводником философии цифровизации и искусственного интеллекта. В год своего председательства Казахстан вообще перестал стесняться. Предложил ввязаться в гонку цифровизации и тем самым перегнать другие центры сил. Этой идее посвятили первый день саммита – экономический форум. Все точки над ИИ расставил наш Первый.

Беларусь давно выбрала собственный путь в цифровом развитии и следует ему – Лукашенко. Ключевым документом стало совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Этим самым наша интеграция заявила о глобальной ответственности.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Искусственный интеллект – это не философия, не самоцель. Это просто инструмент для достижения цели. Об этом здесь, на высокой площадке, говорит белорусский лидер. Позиция Минска – всегда практично подходить к самым высоким и, казалось бы, недосягаемым вершинам.

В Казахстане отдельный вице-премьер является министром искусственного интеллекта и цифрового развития. Астана с модными технологиями связывает код дальнейшего развития интеграции. Мы меньше об этом говорим, но немало делаем. Практическое применение презентовали. По лицам первых лиц читалось: да, белорусы удивили. ЕАЭС – это и союз имиджа, и этакая зона свободной торговли с преференциями для своих. И если документы, которые поддерживают имидж интеграции, принимают сразу, то с преференциями для своих сложнее. Лидеры толкаются локтями, как операторы, которые их снимают. Каждый хочет занять место поудобнее. ЕАЭС – союз амбициозных задач, но теперь должен стать и интеграцией серьезных компромиссов. Лукашенко призвал повысить эффективность ЕАЭС.