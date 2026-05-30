«Никакой здесь анархии быть не должно»: Колташов объяснил суть подхода Минска и Москвы к развитию ИИ

Заседание Высшего совета ЕАЭС в Астане стало моментом истины для евразийской интеграции. По мнению ведущих аналитиков, за 12 лет общие рынки доказали свою прочность, но сегодня время требует кардинального ускорения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент они делают на позицию белорусского лидера, озвученную в Астане. Александр Лукашенко открыто призвал коллег по Союзу мыслить стратегически. «Главное – не забывать об изначальных амбициозных целях в ЕАЭС», – подчеркнул Президент Беларуси. И весь накануне согласованный пакет документов направлен именно на реализацию этой масштабной стратегии. Белорусский лидер открыто поднял вопросы, которые в Союзе прежде годами оставались нерешенными. Речь идет о скрытых барьерах и протекционизме. В пример Александр Лукашенко привел автомобилестроение, где внутренний сегмент искусственно закрывают утилизационными сборами. Это провоцирует создание дублирующих мощностей вместо развития реальной промышленной кооперации.

Итогом масштабных переговоров в Астане стало подписание пакета из 12 стратегических документов. Было принято и совместное заявление об ответственном использовании искусственного интеллекта. Этот шаг выводит евразийскую интеграцию на общемировой уровень цифровых стандартов. При этом, для нашей страны внедрение нейросетей – не просто дань моде, а логичное продолжение модернизации. Беларусь рассматривает ИИ как эффективный практический инструмент, способный качественно усилить потенциал отечественной промышленности и всего реального сектора.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

Существуют две концепции развития искусственного интеллекта. Одна концепция такая неолиберальная, что это должен делать частный бизнес, и пусть потом искусственный интеллект вытворяет все, что ему в голову сбредет. Государство не должно вмешиваться, а крупный бизнес делает вид, что он ни за что не отвечает.

Есть другая точка зрения, которой придерживаются как раз в Минске и в Москве. Это государственный контроль над развитием искусственного интеллекта. Никакой здесь анархии быть не должно. Тем более, что существует еще и вероятность негативного развития событий. Что такое искусственный интеллект? Интеллект ли он? Как он может себя повести, если он не будет контролироваться? Это сегодня предмет больших вопросов и опасений, опасений – самое главное со стороны общества и со стороны государства. Поэтому развитие искусственного интеллекта будет под государственным надзором.

И, конечно, сейчас мы понимаем, что Китай и Соединенные Штаты в этой сфере соревнуются, потому что Китай имеет большой рынок и приложил уже большие усилия, а американцы просто имеют много денег. И даже если расходование этих денег неэффективно, они добавляют еще денег и все равно получают какой-то результат.

Что касается в целом евразийской интеграции, то, как показывает экспертный анализ, экономические санкции открыли для Союза новые внутренние резервы. Ограничения не парализовали общие процессы, а напротив – дали Минску и его партнерам мощный импульс к развитию. Речь идет о важнейших направлениях: от глубокой цифровизации и запуска суверенных платформ до выстраивания независимых логистических маршрутов. ЕАЭС на практике доказал свою устойчивость.