Салливан заявил, что США не хочет создавать аналог НАТО в Азии

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США не ставят перед своей целью создание формального военного союза с Японией и Южной Кореей по примеру НАТО, передает РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что это не станет «НАТО в Тихом океане». При этом сообщается, что в пятницу в Кемп-Дэвиде пройдет встреча на высшем уровне руководителей США, Южной Кореи и Японии.

Ранее Салливан также заявлял, что в Белом доме не против применения американского оружия для нанесения ударов по Крыму. Он дополнил, что для Украины не существует ограничений по территории в пределах ее международно признанных границ, и, по мнению США, Крым является ее частью. Но советник также отметил, что Вашингтон не одобряет украинские атаки на признанную территорию России с применением натовского оружия.