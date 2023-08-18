Прямой эфир

Салливан заявил, что США не хочет создавать аналог НАТО в Азии

18 августа 2023 15:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США не ставят перед своей целью создание формального военного союза с Японией и Южной Кореей по примеру НАТО, передает РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что это не станет «НАТО в Тихом океане». При этом сообщается, что в пятницу в Кемп-Дэвиде пройдет встреча на высшем уровне руководителей США, Южной Кореи и Японии.

Ранее Салливан также заявлял, что в Белом доме не против применения американского оружия для нанесения ударов по Крыму. Он дополнил, что для Украины не существует ограничений по территории в пределах ее международно признанных границ, и, по мнению США, Крым является ее частью. Но советник также отметил, что Вашингтон не одобряет украинские атаки на признанную территорию России с применением натовского оружия.

# Международная политика # Джейк Салливан

Другие новости рубрики

Все новости
Украинский пленный рассказал, что был ранен и чуть не погиб от рук своих же
18 августа 2023 13:53

Украинский пленный рассказал, что был ранен и чуть не погиб от рук своих же

Риттер: Зеленский потеряет Одессу, если не признает поражение ВСУ
18 августа 2023 13:26

Риттер: Зеленский потеряет Одессу, если не признает поражение ВСУ

Bild: ВС Украины стремительно теряют западную технику
18 августа 2023 12:20

Bild: ВС Украины стремительно теряют западную технику