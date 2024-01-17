Темой Всемирного экономического форума в Давосе стало восстановление доверия

В Давосе в эти дни проходит Всемирный экономический форум. Судя по уже прозвучавшим там заявлениям, собравшиеся на него лидеры государств подтверждают курс на дальнейшую милитаризацию планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Запада не отступают от планов по дальнейшим поставкам вооружения Украине. Решение «формулы мира» для Киева так и не найдено. На 54-м по счету форуме в Швейцарии его участники планировали обсуждать самые важные вызовы нашего времени. Заглавной выбрана тема «восстановления доверия». Но их риторика ведет только к конфронтации.

Джейк Салливан, советник США по национальной безопасности:

Перед лицом неприкрытой агрессии мы не поворачиваемся внутрь. Мы мобилизуем глобальный ответ, чтобы дать отпор. Мы проводим интенсивную и активную дипломатию, инвестируем в источники нашей собственной национальной силы и силы наших союзников.

Форум в Давосе проходит в условиях сильной политической турбулентности, которая вызвана целым рядом военных конфликтов. Но нацеленной на мир эту встречу пока назвать сложно.