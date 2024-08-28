МО Польши: ни одна страна не будет сбивать ракеты над Украиной

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что государства НАТО относятся скептически к идее украинского лидера Владимира Зеленского о сбивании российских ракет в небе над Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

«Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения", – сказал он.

Вице-премьер также выразил свое понимание позиции Владимира Зеленского.

При этом ранее советник американского президента Джейк Салливан отметил, что Украина должна самостоятельно отвечать за свою противовоздушную оборону.