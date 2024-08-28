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МО Польши: ни одна страна не будет сбивать ракеты над Украиной

28 августа 2024 10:28
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Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что государства НАТО относятся скептически к идее украинского лидера Владимира Зеленского о сбивании российских ракет в небе над Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

«Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения", – сказал он.

Вице-премьер также выразил свое понимание позиции Владимира Зеленского. 

При этом ранее советник американского президента Джейк Салливан отметил, что Украина должна самостоятельно отвечать за свою противовоздушную оборону.

# Международная политика # Джейк Салливан # Владимир Зеленский

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