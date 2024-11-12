Трамп намерен назначить советником по нацбезопасности конгрессмена Уолтца

Член Палаты представителей Конгресса США Майк Уолтц может стать помощником по национальной безопасности при администрации избранного президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В материале сказано, что с таким предложение в отношении Уолтца выступил Трамп.

Названый пост подразумевает координацию работы всех ведомств, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, отчет непосредственно главе государства о происходящем, а также реализацию его политики. В данный момент на этой должности находится Джейк Салливан.