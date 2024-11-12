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Трамп намерен назначить советником по нацбезопасности конгрессмена Уолтца

12 ноября 2024 07:10
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Член Палаты представителей Конгресса США Майк Уолтц может стать помощником по национальной безопасности при администрации избранного президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В материале сказано, что с таким предложение в отношении Уолтца выступил Трамп.

Названый пост подразумевает координацию работы всех ведомств, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, отчет непосредственно главе государства о происходящем, а также реализацию его политики. В данный момент на этой должности находится Джейк Салливан.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джейк Салливан

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