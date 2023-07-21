Белый дом подтвердил, что Украина использует кассетные боеприпасы от США

ВСУ примерно семь дней уже применяют кассетные боеприпасы, которые Украина получила от Штатов. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

По словам Кирби, касаемо этих боеприпасов Киев отправил Америке отзыв. Украинская сторона сообщила, что применяет их достаточно эффективно. В четверг, 20 июля, о том, что Украина уже использует кассетные боеприпасы на поле боя информировала газета The Washington Post. Со ссылкой на украинские власти сообщалось, что ВСУ их применяют на юго-восточном участке фронта с целью прорвать укрепленные позиции военных РФ.

О том, что Америка приняла решение отправить Украине кассетные боеприпасы 7 июля сообщил помощник лидера США по нацбезопасности Джейк Салливан.