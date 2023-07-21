Прямой эфир

Белый дом подтвердил, что Украина использует кассетные боеприпасы от США

21 июля 2023 06:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ВСУ примерно семь дней уже применяют кассетные боеприпасы, которые Украина получила от Штатов. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС. 

По словам Кирби, касаемо этих боеприпасов Киев отправил Америке отзыв. Украинская сторона сообщила, что применяет их достаточно эффективно. В четверг, 20 июля, о том, что Украина уже использует кассетные боеприпасы на поле боя информировала газета The Washington Post. Со ссылкой на украинские власти сообщалось, что  ВСУ их применяют на юго-восточном участке фронта с целью прорвать укрепленные позиции военных РФ. 

О том, что Америка приняла решение отправить Украине кассетные боеприпасы 7 июля сообщил помощник лидера США по нацбезопасности Джейк Салливан. 

# Оружие и боеприпасы # Джон Кирби # Джейк Салливан

Другие новости рубрики

Все новости
Долги шведов перед судебными приставами возросли почти на 10%
20 июля 2023 18:59

Долги шведов перед судебными приставами возросли почти на 10%

В Токио проходят протесты из-за сброса воды с АЭС «Фукусима»
20 июля 2023 18:58

В Токио проходят протесты из-за сброса воды с АЭС «Фукусима»

Железнодорожные перевозчики в Литве вынуждены жертвовать прибылью из-за антироссийских санкций
20 июля 2023 18:35

Железнодорожные перевозчики в Литве вынуждены жертвовать прибылью из-за антироссийских санкций