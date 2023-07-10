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Bild: Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО

10 июля 2023 08:22
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Германия и США препятствуют заявке Украины на членство в НАТО из-за опасений, что это чревато войной с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.

На предстоящем 11-12 июля в Вильнюсе саммите НАТО украинский президент Зеленский намерен официально просить о приеме Украины в состав Альянса, однако некоторые страны-члены НАТО, в числе которых Германия и США, собираются блокировать эту инициативу и давят на другие страны-участницы, чтобы они присоединились к их позиции. В работе саммита примут участие лидеры всех стран НАТО, включая президента США Джо Байдена.

Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что Украина не станет членом союза на предстоящей встрече Североатлантического альянса.

# Международная политика # Джо Байден # Джейк Салливан

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