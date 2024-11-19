Прямой эфир

Салливан опроверг участие США в конфликте в Украине

19 ноября 2024 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе интервью телеканалу PBS отметил, что предоставление Украине права использовать американское оружие не подразумевает непосредственного участия США в конфликте. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил ранее, что такие действия могут повлечь за собой новый виток напряжения и вовлечение США. Однако Салливан подчеркнул, что предоставление Киеву права использовать оружие Штатов соответствует той политике, которую Вашингтон проводит с начала конфликта. 

Ранее газета New York Times сообщила, что американский президент Джо Байден в первый раз дал разрешение на использование Украиной ракет большой дальности США для нанесения удара по российской территории. 
 

# Международная политика # Джейк Салливан # Джо Байден # США

Другие новости рубрики

Все новости
Президент России утвердил новую ядерную доктрину
19 ноября 2024 10:44

Президент России утвердил новую ядерную доктрину

Армия РФ взяла под свой контроль Новоселидовку в ДНР
19 ноября 2024 10:44

Армия РФ взяла под свой контроль Новоселидовку в ДНР

Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20
19 ноября 2024 10:12

Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20