Прямой эфир

США анонсировали решение о передаче Украине кассетных боеприпасов

08 июля 2023 09:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США передадут Украине кассетные боеприпасы, несмотря на риски для гражданского населения. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, пишет РИА Новости.

Они считают, что это важно, чтобы предотвратить победу России. Украина обещает использовать их осторожно и разминировать территории после использования. Кассетные боеприпасы запрещены во многих странах, но США считают, что это поможет украинским войскам. Союзники Америки поддержали этот шаг. В свою очередь Россия считает, что это может привести к эскалации конфликта.

Кассетные снаряды представляют угрозу гражданскому населению из-за несработавших боеприпасов, которые становятся минами и могут нанести вред после боевых действий. Пентагон утверждает, что только 2,5 процента суббоеприпасов не взрываются.

# Оружие и боеприпасы # Джейк Салливан

Другие новости рубрики

Все новости
Роберт Кеннеди-младший назвал ложью заявления Байдена об Украине
08 июля 2023 09:23

Роберт Кеннеди-младший назвал ложью заявления Байдена об Украине

ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО Град и попали в рынок
08 июля 2023 08:40

ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО Град и попали в рынок

На 11 июля Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»
08 июля 2023 08:31

На 11 июля Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»