США передадут Украине кассетные боеприпасы, несмотря на риски для гражданского населения. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, пишет РИА Новости.

Они считают, что это важно, чтобы предотвратить победу России. Украина обещает использовать их осторожно и разминировать территории после использования. Кассетные боеприпасы запрещены во многих странах, но США считают, что это поможет украинским войскам. Союзники Америки поддержали этот шаг. В свою очередь Россия считает, что это может привести к эскалации конфликта.

Кассетные снаряды представляют угрозу гражданскому населению из-за несработавших боеприпасов, которые становятся минами и могут нанести вред после боевых действий. Пентагон утверждает, что только 2,5 процента суббоеприпасов не взрываются.