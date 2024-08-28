Пентагон не намерен снимать ограничения на удары ВСУ по РФ

США не собираются снимать ограничений на удары ВСУ вглубь России с использованием американских вооружений, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

Украина может воспользоваться помощью Соединенных Штатов для самозащиты и ведения ответного огня, но не для дальних ударов по России.

Как сообщают европейские СМИ, США не позволят Киеву применять свое оружие для ударов вглубь России, рассчитывая на перезагрузку отношений с Москвой.

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель отказался обсудить возможность применения ракет большой дальности ATACMS.

Также советник Белого дома Джейк Салливан утверждал, что применение американского вооружения возможно лишь в тех районах, где вражеские войска переходят украинскую границу. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал возможное увеличение дальности ударов провокацией.