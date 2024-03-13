США отправят Киеву помощь на $300 млн

Вашингтон передаст Украине очередной пакет военной помощи в размере 300 миллионов долларов США, пишет ТАСС.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга информировал о том, что Америка осуществит передачу Киеву вооружения и техники на сумму 300 миллионов долларов. В экстренный пакет помощи из США будет включена большая партия управляемых ракет GMLRS для HIMARS.

По словам Салливана, средства удалось высвободить благодаря заключению властями США выгодных контрактов по закупкам вооружения с целью восполнения запасов страны. Также помощник президента США по нацбезопасности заявил, что Киев в данный момент «нуждается в этой помощи», а этот объем боеприпасов позволит ВСУ вести огонь в течение короткого периода времени.