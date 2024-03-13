Польша получит от США 2 млрд долларов на военные расходы

Польша продолжает стремительно идти по пути милитаризации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вашингтон пообещал продать Варшаве большую партию ракет и сопутствующего оборудования почти на 4 миллиарда долларов, рассказали в Госдепартаменте США.

Речь идет о новых высокоточных боеприпасах. Это крылатые ракеты, авиационные класса «воздух-воздух», малой и средней дальности. Всего около 2 000 штук. Кроме того, польская армия получит пусковые установки, запасные части к ним, секретное испытательное оборудование, программное обеспечение. Но это далеко не все. Варшава убедила Вашингтон продать ее новую технику, в частности боевые вертолеты, и выпросила громадный кредит на 2 миллиарда долларов, который пойдет на военные нужды.

Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности:

Наши двусторонние отношения также становятся все крепче. И Соединенные Штаты планируют продвинуться вперед в этом направлении, выделив Польше кредит в размере 2 миллиардов долларов для военного финансирования. Кроме того, мы продадим ей 96 боевых вертолетов Apache. Эти и другие инициативы предоставят Польше передовые возможности для самозащиты, а также укрепят оперативную совместимость НАТО.