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Польша получит от США 2 млрд долларов на военные расходы

13 марта 2024 11:46
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Польша продолжает стремительно идти по пути милитаризации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вашингтон пообещал продать Варшаве большую партию ракет и сопутствующего оборудования почти на 4 миллиарда долларов, рассказали в Госдепартаменте США.

Польша получит от США 2 млрд долларов на военные расходы-1

Речь идет о новых высокоточных боеприпасах. Это крылатые ракеты, авиационные класса «воздух-воздух», малой и средней дальности. Всего около 2 000 штук. Кроме того, польская армия получит пусковые установки, запасные части к ним, секретное испытательное оборудование, программное обеспечение. Но это далеко не все. Варшава убедила Вашингтон продать ее новую технику, в частности боевые вертолеты, и выпросила громадный кредит на 2 миллиарда долларов, который пойдет на военные нужды.

Польша получит от США 2 млрд долларов на военные расходы-4

Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности:
Наши двусторонние отношения также становятся все крепче. И Соединенные Штаты планируют продвинуться вперед в этом направлении, выделив Польше кредит в размере 2 миллиардов долларов для военного финансирования. Кроме того, мы продадим ей 96 боевых вертолетов Apache. Эти и другие инициативы предоставят Польше передовые возможности для самозащиты, а также укрепят оперативную совместимость НАТО.

Польша получит от США 2 млрд долларов на военные расходы-7

С точки зрения правительства США, поддержка Польши и отправка ей военной техники усилит безопасность своего союзника по НАТО, укрепит восточный фланг Альянса. Но для простых американцев все это подается еще под соусом заботы о них. Сделка с Варшавой якобы позволит создать новые рабочие места и пополнить бюджет Соединенных Штатов.

# НАТО # Джейк Салливан

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