Итоги Давоса Киев посчитал «умеренно ободряющими»
Разобщение по интересам. Именно так можно назвать прошедший на швейцарском горнолыжном курорте Давос экономический форум. Представители высшего финансового и политического света встречались на фоне абсолютно расколотого мира. Но официально встречи проходили под девизом «Восстановление доверия».
Но реальность в Альпах, судя по всему, альтернативная. Одна из центральных тем обсуждения – «украинская формула мира». В начале года, когда утверждены бюджеты, выделены деньги на конфликты, создается иллюзия, что именно сейчас можно все изменить. Анализируя позиции и заявления, можно попытаться просчитать, что же будет дальше. А дальше страны Запада в очередной раз будут пытаться разложить политический пасьянс.
Очевидно, что мировые державы вступили в конкуренцию за право определять новый миропорядок. В подтверждение – выступление на форуме Джейка Салливана. И если американцы видят себя лидером и центром влияния в разобщенном мире, то премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал экономическую взаимосвязанность государств использовать как еще один аргумент в пользу сотрудничества. То есть китайцы уверены: особенно крупным экономикам следует укреплять диалог.
В среду на форуме выступил Блинкен. Говорил об американско-китайских отношениях. Очевидно, что взаимоотношения этих стран во многом определят будущее мироустройство. Спикер признался, отношения с Пекином для Вашингтона остаются одними из самых сложных и наиболее важных.
Еще один вариант мирового устройства представил Макрон. Французский лидер признал, что равновесие в мире нарушено напряженностью между США и КНР. Противоречия носят структурный характер, и риск втягивания в конфликт Европы возрастает. Поэтому Париж ратует за сильную Европу. В союзе с США, но независимую от Штатов. ЕС, по мнению Макрона, должен стать «третьим полюсом» стабильности.
Заявления участников форума «От Запада» подтверждают, что конфликт в Украине – это главная линия мирового разлома. А значит, шанс на восстановления доверия минимальный. Глава МИД Германии и госсекретарь США подтвердили решимость всеми силами поддерживать Украину. И в то же время признались: что делать дальше и какую формулу мира вывести, сами не знают.
Киев итоги Давоса посчитал «умеренно ободряющими». Международная помощь – не на словах, а на деле – все затягивается. США так и не согласовали помощь Киеву. В ЕС также не могли гарантировать Украине ничего конкретного, обещая лишь не оставить ее без поддержки.
Настроение Зеленскому портят и пессимистичные оценки ситуации в западных СМИ. Мнения экспертов и обывателей серьезно расходятся с бодрыми заявлениями политиков, которые на фоне очевидного выглядят по-особенному лицемерно и наигранно. На деле же, как написала Financial Times, «переговоры по Украине больше о разговорах, чем о мире».