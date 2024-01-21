Итоги Давоса Киев посчитал «умеренно ободряющими»

Разобщение по интересам. Именно так можно назвать прошедший на швейцарском горнолыжном курорте Давос экономический форум. Представители высшего финансового и политического света встречались на фоне абсолютно расколотого мира. Но официально встречи проходили под девизом «Восстановление доверия».

Но реальность в Альпах, судя по всему, альтернативная. Одна из центральных тем обсуждения – «украинская формула мира». В начале года, когда утверждены бюджеты, выделены деньги на конфликты, создается иллюзия, что именно сейчас можно все изменить. Анализируя позиции и заявления, можно попытаться просчитать, что же будет дальше. А дальше страны Запада в очередной раз будут пытаться разложить политический пасьянс.

Очевидно, что мировые державы вступили в конкуренцию за право определять новый миропорядок. В подтверждение – выступление на форуме Джейка Салливана. И если американцы видят себя лидером и центром влияния в разобщенном мире, то премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал экономическую взаимосвязанность государств использовать как еще один аргумент в пользу сотрудничества. То есть китайцы уверены: особенно крупным экономикам следует укреплять диалог.