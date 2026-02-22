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Новости по тегу #Дзень роднай мовы

Как отреагируют на общение на белорусском языке представители госорганов – провели эксперимент
22 февраля 2026 17:55

Как отреагируют на общение на белорусском языке представители госорганов – провели эксперимент

Будущее мовы, проблемы билингвизма. Есть ли они в Беларуси и как не расколоть общество? Интервью с Марковым
22 февраля 2026 17:47

Будущее мовы, проблемы билингвизма. Есть ли они в Беларуси и как не расколоть общество? Интервью с Марковым

Пабывалі ў Музеі беларускага кнігадрукавання і даведаліся, як гучыць наша мова ў Полацку
21 февраля 2026 16:46

Пабывалі ў Музеі беларускага кнігадрукавання і даведаліся, як гучыць наша мова ў Полацку

Как возникла идея проекта «Кожная пятнiца – роднае, сваё»? Пообщались с пресс-секретарём МАРТ
21 февраля 2026 13:13

Как возникла идея проекта «Кожная пятнiца – роднае, сваё»? Пообщались с пресс-секретарём МАРТ

21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы. Даведаліся, як жыве і развіваецца беларускае слова
21 февраля 2026 12:27

21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы. Даведаліся, як жыве і развіваецца беларускае слова

Міжнародны дзень роднай мовы адзначаюць у Беларусі
21 февраля 2026 07:38

Міжнародны дзень роднай мовы адзначаюць у Беларусі

В Беларуси прошёл общенациональный диктант по белорусскому языку
20 февраля 2026 13:50

В Беларуси прошёл общенациональный диктант по белорусскому языку

Республиканский диктант по белорусскому языку пройдёт в библиотеке НАН
20 февраля 2026 06:44

Республиканский диктант по белорусскому языку пройдёт в библиотеке НАН

В Беларуси стартовала Неделя родного языка
16 февраля 2026 18:38

В Беларуси стартовала Неделя родного языка

«Родная мова – душа народа». Святкаваннi з нагоды Дня роднай мовы прайшлі ў МДЛУ
21 февраля 2025 18:03

«Родная мова – душа народа». Святкаваннi з нагоды Дня роднай мовы прайшлі ў МДЛУ

Літаратурны вечар «Паэтычныя вобразы Радзімы» прайшоў у Доме радыё
21 февраля 2025 17:37

Літаратурны вечар «Паэтычныя вобразы Радзімы» прайшоў у Доме радыё

Гендырэктар СТБ на Купалаўскай сцэне выступіў з творам беларускага класіка
21 февраля 2025 13:56

Гендырэктар СТБ на Купалаўскай сцэне выступіў з творам беларускага класіка