Новости по тегу #Дзень роднай мовы

Наш небольшой эксперимент, профессиональный и личный. Журналист поговорила с представителями госорганов и случайными белорусами на родном языке.
Вокруг языковых проблем у нас ломают копья. Одни говорят, что белорусский язык ущемляют, другие, что русский, обозначил министр.
21 лютага ў Беларусі адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы.
«Пятница для тех, кто работает по графику будние – рабочие, выходные – выходные, – это самый тяжелый день, когда уже под конец недели ты уставший, у тебя очень много задач, и надо все успеть, все сделать. И мы решили преподнести в эту пятницу что-то такое особенное».
На гэтыя пытанні адказала доктар мастацтвазнаўства, дырэктар Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Вольга Папко.
Свята заснавана ў 1999 годзе рашэннем 30‑й сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА.
Проверить правильность написания своей работы участники могли прямо по завершении диктанта. Вместе с сотрудниками Академии наук они разобрали самые сложные части и провели работу над ошибками.
Акция приурочена к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля и призван напомнить о ценности языкового многообразия, важности сохранения и развития национальных языков.
В Институте языкознания Национальной академии наук состоялся научно-практический семинар.
Беларускія і замежныя студэнты прадставілі песні і вершы на сваіх родных мовах, уключаючы арабскую, нямецкую, кітайскую, карэйскую і нават рэдкую мову кічуа.
Сярод гасцей – кіраўнікі дыпламатычных місій. Вершы сваіх нацыянальных паэтаў прачыталі прадстаўнікі Францыі, Германіі, Італіі, Ірана, Сербіі, Венесуэлы і іншых дзяржаў.
Мерапрыемства Беларускага саюза жанчын, прысвечанае Дню роднай мовы, мелодыяй аб'яднала цэлае пакаленне беларусаў. Да ўрачыстасці далучыўся і генеральны дырэктар «Сталічнага тэлебачання».
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