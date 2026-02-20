Республиканский диктант по белорусскому языку пройдёт в библиотеке НАН

Акция приурочена к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля и призван напомнить о ценности языкового многообразия, важности сохранения и развития национальных языков.

Институт лингвистики и Центральная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук сегодня, 20 февраля, проводят Республиканский диктант по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало диктанта – в 13:00. Участниками могут стать все желающие, независимо от возраста и уровня владения языком: школьники, студенты, преподаватели, а также взрослые, которые хотят проверить свою грамотность и отдать дань уважения белорусскому слову. Трансляция организована на радио «Культура», а также через Национальный радиоплеер. Мероприятие носит не только образовательный, но и общественно-культурный характер.

Оно способствует популяризации белорусского языка, укрепляет чувство языковой идентичности и объединяет людей вокруг общей культурной традиции. Участие в диктанте – хорошая возможность не просто проверить орфографию и пунктуацию, но и ощутить себя частью большого языкового сообщества, для которого родной язык остается живым и значимым средством общения и самовыражения.