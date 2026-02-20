В Беларуси прошёл общенациональный диктант по белорусскому языку
Сохранение национальной идентичности и любви к Родине. В преддверии Международного дня родного языка в Нентральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук написали Республиканский диктант по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К написанию диктанта присоединилось свыше 6 тысяч человек. Это как школьники и студенты, так и взрослые люди, давно покинувшие учебные аудитории. Разнообразна и география экзаменуемых. При помощи интернет-подключения диктант писали жители всех уголков Беларуси, регионов России, стран Прибалтики и Западной Европы, в Азербайджане, Китае, Японии, Канаде и США. В течение часа они должны были без ошибок изложить на бумаге под диктовку стихотворение поэта Алеся Звонака о подвиге белорусских женщин в годы Великой Отечественной войны.
Анастасия Чернышева, жительница Минска:
В белорусском диктанте я участвую в первый раз. На самом деле, хотела всегда поучаствовать, проверить свои знания, которые остались далеко в школе. Сама я училась с первого класса в беларускамоўным классе. Поэтому это было в крови. Сейчас, на данный момент, мы с удовольствием ходим на белорусские постановки в театры. Это, наверное, чаще всего там, где мы сталкиваемся с белорусским языком.
Проверить правильность написания своей работы участники могли прямо по завершении диктанта. Вместе с сотрудниками Академии наук они разобрали самые сложные части и провели работу над ошибками. В финале все присутствующие получили сертификат участника и сладкий комплимент.
Игорь Копылов, директор Института языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Нас вельмі радуе, што цікавасць да рэспубліканскай дыктоўкі з кожным годам узрастае. Калі ў мінулым годзе было зарэгістравана 5 тысяч удзельнікаў, то ў гэтым годзе колькасць яшчэ больш, што нас таксама вельмі радуе. Таму што пашыраюцца колы сяброў Беларусі. Спрыяе, напэўна, у кожнага свой інтарэс. З Кітаем у нас развіваюцца цесна сувязі: палітычныя, гандлёвыя, культурныя сувязі. У Кітае існуюць цэнтры вылучэння беларускай культуры і мовы.
Напомним, Республиканский диктант проходит ежегодно в канун Международного дня родного языка начиная с 2021 года.