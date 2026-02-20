В Беларуси прошёл общенациональный диктант по белорусскому языку

Сохранение национальной идентичности и любви к Родине. В преддверии Международного дня родного языка в Нентральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук написали Республиканский диктант по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К написанию диктанта присоединилось свыше 6 тысяч человек. Это как школьники и студенты, так и взрослые люди, давно покинувшие учебные аудитории. Разнообразна и география экзаменуемых. При помощи интернет-подключения диктант писали жители всех уголков Беларуси, регионов России, стран Прибалтики и Западной Европы, в Азербайджане, Китае, Японии, Канаде и США. В течение часа они должны были без ошибок изложить на бумаге под диктовку стихотворение поэта Алеся Звонака о подвиге белорусских женщин в годы Великой Отечественной войны.

Анастасия Чернышева, жительница Минска:

В белорусском диктанте я участвую в первый раз. На самом деле, хотела всегда поучаствовать, проверить свои знания, которые остались далеко в школе. Сама я училась с первого класса в беларускамоўным классе. Поэтому это было в крови. Сейчас, на данный момент, мы с удовольствием ходим на белорусские постановки в театры. Это, наверное, чаще всего там, где мы сталкиваемся с белорусским языком.

Проверить правильность написания своей работы участники могли прямо по завершении диктанта. Вместе с сотрудниками Академии наук они разобрали самые сложные части и провели работу над ошибками. В финале все присутствующие получили сертификат участника и сладкий комплимент.