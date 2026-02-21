Как возникла идея проекта «Кожная пятнiца – роднае, сваё»? Пообщались с пресс-секретарём МАРТ

«Кожная пятнiца – роднае, сваё». Под таким названием в Беларуси запустили проект, который объединяет покупателей, производителей и всех, кто выбирает отечественное. Инициатива МАРТ призвана напомнить: у нас есть чем гордиться. Кто уже поддержал акцию? Какие товары в топе?

Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите вообще про этот проект, как он возник и каким образом простой покупатель, простой житель нашей страны может в нем поучаствовать?

Маргарита Тамашевич, пресс-секретарь Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Данный проект – это наша инициатива, инициатива нашего министерства. Идея данного проекта – это идея нашего руководителя и министра Карповича Артура Борисовича. Как-то он наш отдел вызвал к себе в кабинет и предложил: давайте мы запустим что-то такое, чего еще не было, что-то такое свое, особенное. И мы коллективным мозговым штурмом придумывали эту концепцию, разрабатывали логотипы.

Почему мы решили еще это сделать в пятницу, расскажу немножко. Потому что пятница для тех, кто работает по графику: будние – рабочие, выходные – выходные – это самый тяжелый день, когда уже под конец недели ты уставший, у тебя очень много задач, и надо все успеть, все сделать. И мы решили преподнести в эту пятницу что-то такое особенное. К примеру, в пятницу прийти на работу в одежде белорусских производителей, когда пришел с утра на работу, сказать коллеги не «доброе утро», а «добрай ранiцы».

И так эта зародилась идея. В дальнейшем мы запустили ее, сначала мы протестировали у себя в министерстве, первую пятницу мы сделали у себя, то есть до анонса проекта. Мы предложили нашим коллегам присоединиться, в принципе, все прекрасно поддержали.

Потом уже начали проект вносить в широкие массы и понимали, чтобы привлечь покупателей, надо тоже как-то им это обрисовать, какую-то идею дать. Вот появилась наша социальная реклама, которая в дальнейшем разошлась очень в средствах массовой информации, в социальных сетях. Первой пятницей у нас было 19 декабря 2025 года, а первооткрывателями у нас были концерн «Беллегпром», как мы все помним, они тогда дали скидки в торговых центрах «Першы гандлевы» и «Столица».

Ольга Бурлакова:

Вот это тоже важно, когда по пятницам в этот тяжелый день, как вы сказали, все хозяйки обычно готовятся к предстоящим выходным. И как хорошо, когда ты приходишь в магазин, а там еще и скидка на что-то такое роднае, свое, на любимое что-то.