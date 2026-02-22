Как отреагируют на общение на белорусском языке представители госорганов – провели эксперимент

В послевоенное время страну отстраивали не только этнические белорусы, но и представители других национальностей. Говорили друг с другом на русском языке. Их дети учили белорусский из уважения во многом. Потом союза не стало, и на волне ура-патриотизма, ограничившегося безапелляционным национализмом, мову стали считать языком извечных борцов.

В программе «Суровый взгляд» на СТВ поговорили с представителями госорганов и случайными белорусами на родном языке.

Но она же наша – общая. Годы спустя эта ассоциация жива, и не будем спорить. Да, не везде и далеко не всех, но белорусскоязычное обращение настораживает. Допускаем, потому что тяжело быстро перайсці на мову суразмоўцы, но и другой вариант давайте держать в уме. Наш небольшой эксперимент, профессиональный и личный.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси: Так, слухаю вас. – Рыхтуемся да дня роднай мовы. Хацела вас спытаць, ці ўжываеце ў паўсядзённым жыцці беларускую мову? – Нет, я не использую белорусский язык каждый день. Але да дня роднай мовы мы вядзём цэлы тыдзень наш тэлеграм-канал і сайт Міністэрства па надзвычайных сітуацыям на беларускай мове.

Диана Головач:

Ці ёсць хвілінка паразмаўляць?

Госпогранкомитет Беларуси:

Говорите пожалуйста. Вы корреспондент какого…

– «Сталічнае тэлебачанне». Ці ёсць у вас спікеры, якія могуць хутка перайсці на родную мову, каб з намі паразмаўляць?

– Если вам потребуются наши спикеры, вам потребуется написать нам официальное письмо в Государственный пограничный комитет вашей редакции телеканала.

Диана Головач:

Калі мы запытаем спікера, які здольны перайсці на родную мову, напрыклад, назаўтра, зможам мы такога знайсці?

Министерство обороны Республики Беларусь:

Спікера ад Узброеных Сіл? Думаю зможам знайсці спікера які па беларускай размаўляе.