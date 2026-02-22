Как отреагируют на общение на белорусском языке представители госорганов – провели эксперимент
В послевоенное время страну отстраивали не только этнические белорусы, но и представители других национальностей. Говорили друг с другом на русском языке. Их дети учили белорусский из уважения во многом. Потом союза не стало, и на волне ура-патриотизма, ограничившегося безапелляционным национализмом, мову стали считать языком извечных борцов.
Но она же наша – общая. Годы спустя эта ассоциация жива, и не будем спорить. Да, не везде и далеко не всех, но белорусскоязычное обращение настораживает. Допускаем, потому что тяжело быстро перайсці на мову суразмоўцы, но и другой вариант давайте держать в уме. Наш небольшой эксперимент, профессиональный и личный.
В программе «Суровый взгляд» на СТВ поговорили с представителями госорганов и случайными белорусами на родном языке.
Диана Головач, корреспондент:
Яўген, добры дзень, гэта Дыяна, карэспандэнт тэлеканала СТБ. Ці ёсць час пагаварыць?
Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Так, слухаю вас.
– Рыхтуемся да дня роднай мовы. Хацела вас спытаць, ці ўжываеце ў паўсядзённым жыцці беларускую мову?
– Нет, я не использую белорусский язык каждый день. Але да дня роднай мовы мы вядзём цэлы тыдзень наш тэлеграм-канал і сайт Міністэрства па надзвычайных сітуацыям на беларускай мове.
Диана Головач:
Ці ёсць хвілінка паразмаўляць?
Госпогранкомитет Беларуси:
Говорите пожалуйста. Вы корреспондент какого…
– «Сталічнае тэлебачанне». Ці ёсць у вас спікеры, якія могуць хутка перайсці на родную мову, каб з намі паразмаўляць?
– Если вам потребуются наши спикеры, вам потребуется написать нам официальное письмо в Государственный пограничный комитет вашей редакции телеканала.
Диана Головач:
Калі мы запытаем спікера, які здольны перайсці на родную мову, напрыклад, назаўтра, зможам мы такога знайсці?
Министерство обороны Республики Беларусь:
Спікера ад Узброеных Сіл? Думаю зможам знайсці спікера які па беларускай размаўляе.
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