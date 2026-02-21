Міжнародны дзень роднай мовы адзначаюць у Беларусі

Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца, згодна з рашэннем 30-й сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА. Менавіта паводле дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры, беларуская мова з'яўляецца самай меладычнай у свеце пасля італьянскай, а гісторыкі сцвярджаюць, што яна яшчэ і самая старажытная сярод славянскіх, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Мова Еўфрасінні Полацкай, Скарыны, Буднага, Купалы – больш чым сродак зносін. Гэта падмурак нацыянальнай ідэнтычнасці, яна знітоўвае пакаленні. У ёй – памяць народа, яго традыцыі і духоўная сіла. Вытокі беларускай мовы ідуць з гаворак крывічоў, дрыгавічоў і радзімічаў, якія сфарміравалася вельмі рана, захаваўшы шмат архаічных рыс у фанетыцы і лексіцы. На працягу стагоддзяў мова развівалася ў жывым кантакце з іншымі культурамі, а ўжо ў XII стагоддзі ўвасобілася ў пісьмовых помніках.

Іван Саверчанка, дырэктар філіяла «Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы» Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі:

У даўнія часы сфарміраваліся і фанетыка нашай мовы, і лексічны склад. Але яна ва ўзаемадзеянні з іншымі народамі яна актыўна брала і запазычвала лексіку, новыя з’явы, і гэты працэс працягваецца да нашага часу. І мова зараз валодае велізарным патэнцыялам. Больш за тое, я лічу, што наша беларуская мова з’яўляецца прамоваю славянскіх народаў. Бо мы ведаем, і гэтая гіпотэза мае пацвярджэнне, што прарадзімай славян, ядром славянскай цывілізацыі, з’яўляецца беларускае Палессе. І адсюль пачалося рассяленне славянства па ўсёй цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Сёння беларуская мова ўпэўнена гучыць у лічбавай прасторы. Адукацыя, культура і тэхналогіі вызначаюць, якой будзе мова заўтра. У медыяпрасторы фарміруюцца новыя моўныя звычкі, а беларускамоўны кантэнт усё часцей выбірае моладзь. Развіваецца і кнігадрукаванне: так у 2025 годзе выдавецтвы, падпарадкаваныя Міністэрству інфармацыі, выпусцілі амаль 150 кніг на беларускай мове.