Будущее мовы, проблемы билингвизма. Есть ли они в Беларуси и как не расколоть общество? Интервью с Марковым

21 февраля белорусы отметили Международный день родного языка. И этот день – неизменный повод поднять языковой вопрос. Все же у нас два государственных языка. Мы існуем ва ўмовах билингвизма, но есть ли баланс? С этим вопросом программа «Суровый взгляд» на СТВ направилась в Министерство информации Беларуси.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

Знаете, с чего проблема начинается на самом деле? А начни с себя. Алена Сырова, политический обозреватель:

Пачніце кожны з сябе – так говорила моя преподавательница белорусского языка. Но это же другая сторона медали. Мы медиа, которые ориентированы в том числе и на интернет-аудиторию.

Все ли сделано в Беларуси, чтобы почву под конфликты не удобрять? И почему министр информации на вопрос об увеличении количества контента на белорусском языке ответил отказом? Хотели спросить с момента этой публикации в официальном Telegram-канале. Если сейчас Министерство информации не видит оснований для резкого увеличения контента на белорусском языке, может быть, стоит пересмотреть подходы и задавать через СМИ тренд, а не следовать ему? Этот вопрос умышленно мы озвучили министру информации на русском. Чтобы важное о настоящем и будущем одного из государственных языков без трудностей перевода услышали те, кто, не щадя живота своего, готов отстаивать право говорить и размаўляць без чувства ущемления.

Как в Беларуси ломают копья вокруг языковой проблемы Марат Марков:

Если вы помните вопрос, который был мне задан, он предлагал: давайте одномоментно запустим на белорусском телевидении 45 % программ на белорусском языке. Но так точно делать нельзя. Потому что это ничем сегодня не обосновано. Почему не 20 %, почему не 15 %, почему не то соотношение, которое сегодня есть в Беларуси. 25 % (по переписи) говорят на белорусском языке. С позиции Министерства, к этому надо идти спокойно, поступательно и не вызывая языковых вопросов и языковых проблем. Потому что мы как государственный орган не имеем права навредить и создавать критические ситуации. Еще один момент, я хотел бы отметить. Вы сами видите, что именно вокруг языковых проблем у нас ломают копья. И существуют две абсолютно диаметрально противоположные группы. Одни, говорящие о том, что белорусский язык ущемляют в стране, а другие, кричащие о том, что ущемляют русский язык. И те, и другие работают не на благо государства. И те, и другие очень близки к тому, чтобы заявить в отношении их о том, что они проявляют экстремистские идеи. Потому что пытаются внести раздор в наше общество. И с теми, и с другими надо бороться.

Телевидение предпочитают смотреть на белорусском языке чуть более единицы процента Марат Марков:

Это происходит и будет происходить. Недопустимо по языковому признаку допускать раскол. Именно на этом совершались тяжкие преступления во многих странах. Именно по национальному и языковому признаку, еще по религиозному. Это самые болезненные темы. Поэтому в этом плане позиция Министерства будет крайне жесткой. Надо иметь несколько совершенно четких посылов, их понимание и доносить их грамотно. У нас два государственных языка, и точно нельзя ни в коем случае заниматься ущемлением одного из них в угоду второму, и наоборот. Равно как нельзя заниматься ущемлением любого языка, любой из 150 национальности, которые проживают в республике. Это главный принцип – не навреди. А дальше, раз мы СМИ, мы должны заниматься в том числе, не скажу навязыванием, но стимулированием определенных процессов, которые будут только во благо общества. Да, у нас на сегодня сложилось так, что телевизионный контент чуть более единицы процента (по опросам) предпочитают смотреть на белорусском языке. Это правда. Еще около 30 % (чуть более) спокойно воспринимают любой языковой контент, а остальные предпочитают смотреть контент на русском языке. Это отправная точка на сегодня.