Будущее мовы, проблемы билингвизма. Есть ли они в Беларуси и как не расколоть общество? Интервью с Марковым
21 февраля белорусы отметили Международный день родного языка. И этот день – неизменный повод поднять языковой вопрос. Все же у нас два государственных языка. Мы існуем ва ўмовах билингвизма, но есть ли баланс? С этим вопросом программа «Суровый взгляд» на СТВ направилась в Министерство информации Беларуси.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
Знаете, с чего проблема начинается на самом деле? А начни с себя.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Пачніце кожны з сябе – так говорила моя преподавательница белорусского языка. Но это же другая сторона медали. Мы медиа, которые ориентированы в том числе и на интернет-аудиторию.
Все ли сделано в Беларуси, чтобы почву под конфликты не удобрять? И почему министр информации на вопрос об увеличении количества контента на белорусском языке ответил отказом? Хотели спросить с момента этой публикации в официальном Telegram-канале.
Если сейчас Министерство информации не видит оснований для резкого увеличения контента на белорусском языке, может быть, стоит пересмотреть подходы и задавать через СМИ тренд, а не следовать ему?
Этот вопрос умышленно мы озвучили министру информации на русском. Чтобы важное о настоящем и будущем одного из государственных языков без трудностей перевода услышали те, кто, не щадя живота своего, готов отстаивать право говорить и размаўляць без чувства ущемления.
Как в Беларуси ломают копья вокруг языковой проблемы
Марат Марков:
Если вы помните вопрос, который был мне задан, он предлагал: давайте одномоментно запустим на белорусском телевидении 45 % программ на белорусском языке. Но так точно делать нельзя. Потому что это ничем сегодня не обосновано.
Почему не 20 %, почему не 15 %, почему не то соотношение, которое сегодня есть в Беларуси. 25 % (по переписи) говорят на белорусском языке. С позиции Министерства, к этому надо идти спокойно, поступательно и не вызывая языковых вопросов и языковых проблем. Потому что мы как государственный орган не имеем права навредить и создавать критические ситуации.
Еще один момент, я хотел бы отметить. Вы сами видите, что именно вокруг языковых проблем у нас ломают копья. И существуют две абсолютно диаметрально противоположные группы. Одни, говорящие о том, что белорусский язык ущемляют в стране, а другие, кричащие о том, что ущемляют русский язык. И те, и другие работают не на благо государства. И те, и другие очень близки к тому, чтобы заявить в отношении их о том, что они проявляют экстремистские идеи. Потому что пытаются внести раздор в наше общество. И с теми, и с другими надо бороться.
Телевидение предпочитают смотреть на белорусском языке чуть более единицы процента
Марат Марков:
Это происходит и будет происходить. Недопустимо по языковому признаку допускать раскол. Именно на этом совершались тяжкие преступления во многих странах. Именно по национальному и языковому признаку, еще по религиозному. Это самые болезненные темы. Поэтому в этом плане позиция Министерства будет крайне жесткой.
Надо иметь несколько совершенно четких посылов, их понимание и доносить их грамотно. У нас два государственных языка, и точно нельзя ни в коем случае заниматься ущемлением одного из них в угоду второму, и наоборот. Равно как нельзя заниматься ущемлением любого языка, любой из 150 национальности, которые проживают в республике. Это главный принцип – не навреди.
А дальше, раз мы СМИ, мы должны заниматься в том числе, не скажу навязыванием, но стимулированием определенных процессов, которые будут только во благо общества. Да, у нас на сегодня сложилось так, что телевизионный контент чуть более единицы процента (по опросам) предпочитают смотреть на белорусском языке. Это правда. Еще около 30 % (чуть более) спокойно воспринимают любой языковой контент, а остальные предпочитают смотреть контент на русском языке. Это отправная точка на сегодня.
Как стимулировать более широкое использование беларускай мовы
Марат Марков:
Я предлагаю через пару лет провести аналогичный опрос и посмотреть, как изменилась ситуация, потому что это ведь вопрос не только Министерства информации. Это вопрос и Министерства культуры, и Министерства образования. Здесь комплексный вопрос, если мы хотим действительно стимулировать интерес к более широкому применению белорусского языка.
Но очень важный момент, мы ведь этим сейчас и занимаемся. Мы имеем возможность, выступая в роли заказчика, стимулировать, чтобы проекты, которые предлагаются на комиссию, распределяющую средства по 131-му Указу [Указ Президента «О развитии средств массовой информации» от 31 марта 2022 года № 131 – прим.ред], предлагались в том числе на белорусском языке.
И мы эту линию будем проводить спокойно, без надрыва. Возможно, мы подошли уже к определенной точке, когда нужно говорить о том, что это стимулирование должно быть более интенсивно, но при соблюдении тех условий, которые я обозначил, – сохранении единства в обществе.
Здесь, как я говорю о работе журналиста. Очень легко писать на хайповые темы. А ты напиши на тему обязательную, но так, чтобы это было интересно. Точно так же стимулировать интерес к белорусскому языку надо красиво, умеючи, профессионально. И чтобы не отталкивать людей, а действительно привлекать. Заинтересуй, сделай это красиво. Вот тогда ты выполнил свои обязанности.
Богодель: если оторвать Беларусь, России навсегда заколотят форточку в Европу.