Літаратурны вечар «Паэтычныя вобразы Радзімы» прайшоў у Доме радыё
Сімвал культурнай ідэнтычнасці і самабытнасці нашага народа. Як казаў Якуб Колас, ніякае багацце людзей не бывае даражэйшым за іх родную мову. А калі гаворка ідзе менавіта пра беларускую мову, адну з самых мілагучных на зямлі, так і хочацца адразу казаць пра каханне, прыгажосць і прыроду.
21 лютага штогод адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. І для нас гэта сапраўднае свята беларускага слова, нагода задумацца аб яго значэнні, адчуць тую непарыўную сувязь з мінулым, якая і сёння злучае пакаленні і падкрэслівае нашу ўнікальнасць.
Беларусам пашанцавала двойчы, бо фактычна ў нас дзве родныя мовы – руская і беларуская. І ў нашым двухмоўі – аснова міру і нацыянальнага адзінства. Аб гэтым сёння заявіў міністр замежных спраў.
Літаратурны вечар «Паэтычныя вобразы Радзімы» прайшоў у Доме радыё. Сярод гасцей – кіраўнікі дыпламатычных місій. Вершы сваіх нацыянальных паэтаў прачыталі прадстаўнікі Францыі, Германіі, Італіі, Ірана, Сербіі, Венесуэлы і іншых дзяржаў.
Алірэза Санеі, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Ірана ў Беларусі:
Стихотворение, которое я прочитал, несет большой смысл, что общество – это как человеческий организм: если болит одна из частей тела, то недомогание будет чувствовать весь организм. Страны должны поддерживать друг друга в непростые времена. И в Беларуси я чувствую дружелюбие и миролюбивость. Поэтому и выбрал это стихотворение, оно совпадает с духом белорусского общества и ситуацией в мире.
Не абышлося і без мілагучных беларускіх твораў. Так, міністр замежных спраў прачытаў верш Петруся Броўкі «Не трэба вайны», радкі якога яшчэ раз падкрэсліваюць, што Беларусь – міралюбная краіна.
Максім Рыжанкоў, міністр замежных спраў Беларусі:
Если у человека, который родился в Беларуси или стал гражданином Беларуси в зрелом возрасте, родной язык условно корейский или японский, или бирманский, то он тоже в этот День родного языка может вспомнить свой родной язык, потому что в этом многообразии и в предоставлении права всем национальностям чувствовать себя в Беларуси как дома и есть основа нашей мультикультуральности, такого подхода соборности белорусского народа, на формирование которого на протяжении столетий оказывали влияние совершенно разные нации, национальности.
У Беларусі жывуць прадстаўнікі больш чым сотні нацыянальнасцей. І ўсе яны маюць права і магчымасць гаварыць на сваёй роднай мове. Беларусы таксама надаюць вялікую ўвагу захаванню і развіццю нашай мовы. Гэта каштоўны скарб, які збераглі і перадалі нам у спадчыну пакаленні нашых продкаў – насуперак намаганням розных захопнікаў знішчыць ідэнтычнасць беларусаў, а следам – і нас саміх, адзначыў міністр замежных спраў.