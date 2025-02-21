Літаратурны вечар «Паэтычныя вобразы Радзімы» прайшоў у Доме радыё

Алірэза Санеі, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Ірана ў Беларусі: Стихотворение, которое я прочитал, несет большой смысл, что общество – это как человеческий организм: если болит одна из частей тела, то недомогание будет чувствовать весь организм. Страны должны поддерживать друг друга в непростые времена. И в Беларуси я чувствую дружелюбие и миролюбивость. Поэтому и выбрал это стихотворение, оно совпадает с духом белорусского общества и ситуацией в мире.

Максім Рыжанкоў, міністр замежных спраў Беларусі:

Если у человека, который родился в Беларуси или стал гражданином Беларуси в зрелом возрасте, родной язык условно корейский или японский, или бирманский, то он тоже в этот День родного языка может вспомнить свой родной язык, потому что в этом многообразии и в предоставлении права всем национальностям чувствовать себя в Беларуси как дома и есть основа нашей мультикультуральности, такого подхода соборности белорусского народа, на формирование которого на протяжении столетий оказывали влияние совершенно разные нации, национальности.

У Беларусі жывуць прадстаўнікі больш чым сотні нацыянальнасцей. І ўсе яны маюць права і магчымасць гаварыць на сваёй роднай мове. Беларусы таксама надаюць вялікую ўвагу захаванню і развіццю нашай мовы. Гэта каштоўны скарб, які збераглі і перадалі нам у спадчыну пакаленні нашых продкаў – насуперак намаганням розных захопнікаў знішчыць ідэнтычнасць беларусаў, а следам – і нас саміх, адзначыў міністр замежных спраў.