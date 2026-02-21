Пабывалі ў Музеі беларускага кнігадрукавання і даведаліся, як гучыць наша мова ў Полацку

А самая главная дата для нас, белорусов, – это 6 августа 1517 года. В городе Прага Франциск Скорина напечатал первую книгу. Это книга Псалтирь. Вот так она выглядела. И за неполные три года, что Франциск Скорина находился в Праге, он напечатал целую серию книг – 23 книги Библии.

Самы вялікі збор рарытэтных кніг – пад дахам полацкага музея кнігадрукавання. Кожны дзень тут госці з усёй Беларусі і замежжа.